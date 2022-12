Vitamine für schöne Zähne – ohne Mangel durch den Winter

Im Winter, wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen fallen, schläft unsere Natur ihren wohlverdienten Erholungsschlaf. Der Winter ist für die Menschen die Jahreszeit, in denen es schnell zu einem Mangel an wichtigen Vitaminen wie Vitamin C oder Vitamin D kommen kann. Lichtmangel und das Fehlen von genügend frischem saisonalen Obst und Gemüse zeigt sich nicht nur an der Haut und am allgemeinen Wohlbefinden, sondern auch unsere Zähne sind vom Vitaminmangel betroffen. Mit einer gesunden Ernährung beugen Sie Vitaminmangel vor und sorgen auch im Winter für schöne und gesunde Zähne.

Wie entsteht Vitaminmangel?

Rund um die Uhr läuft im menschlichen Körper ein Energiestoffwechsel, der alle Funktionen vom Kopf bis zu den Zehen am Laufen hält. Wichtig für diese biochemischen Prozesse sind Vitamine. Wir nehmen sie über die Nahrung auf, oder stellen sie direkt in unserem Körper selbst aus einfachen Produkten her. Vitaminmangel kann entstehen durch:

Mangelernährung oder Unterernährung (in den Ländern der ersten Welt oft durch Diäten oder spezielle Ernährungsweisen)

zu lange Kochzeiten der Lebensmittel

unzureichende Vitaminaufnahme zum Beispiel durch Darmerkrankungen

eine schlecht funktionierende Leber (zum Beispiel durch Alkoholismus verursacht)

Lichtmangel



Gerade der Lichtmangel ist im Winter besonders spürbar. Leider bringt es die kalte Jahreszeit mit sich, dass Wanderungen und Radtouren zu den Sehenswürdigkeiten und faszinierenden Orten im schönen Sauerland viel seltener sind als im Sommer. Nach dem Feierabend ist die Sonne oft schon untergegangen. Ab unsere schönen Burgen wie die Burg Bilstein oder die Burg Altena sind auch im Winter eine Reise wert. Das Wochenende bietet genug Zeit, um auch im rauen kalten Klima genug Sonne und somit Vitamin D zu tanken. Eine Wanderung um den Biggesee oder über den verschneiten Rothaarsteg zeigt allen Besuchern das Sauerland von seiner schönsten winterlichen Seite.

Welche Folgen hat Vitaminmangel für die Zähne?

Dass Vitaminaufnahme und Zahngesundheit zusammenhängen, erleben die Zahnmediziner in der Praxis von Dr. Horvath in Jestetten nahezu jeden Tag. Menschen kommen mit brüchigen und unstabilen Zähnen zu den Ärzten, in der Hoffnung, dass diese noch zu retten sind. Lösungen wie Veneers, die hauchdünne Keramikhauben für die Zähne, gibt es, aber besser ist doch , den Zahnkrankheiten vorzubeugen. Wie also schädigt Vitaminmangel die Zähne, und auf welche Vitamine kommt es besonders an?



Vor allem ein Mangel an Vitamin D kann für vielfältige Probleme an Zähnen und Zahnfleisch verantwortlich sein. Das hat zuletzt auch eine Studie an der Universität Leipzig gezeigt, Typisch sind:

Karies

Rückgang des Zahnfleisches

brüchige und instabile Zähne

Karies durch Vitamin D Mangel entsteht vor allem bei Kindern, wie zahnmedizinische Untersuchungen schon in den 1930er Jahren bewiesen haben. Der Mangel an Vitamin D beeinträchtigt die Mineralisierung der Zähne, genau wie die der Knochen, und führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für Karies.



Dies kann auch bei Erwachsenen bei einer langen Mangelzeit an Vitamin D auftreten. Die Folge sind nicht nur Karies, sondern auch sehr instabile und brüchige Zähne. Die Brüchigkeit ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wichtige Mineralien wie Kalzium nicht in ausreichendem Maße durch den Speichel dem Zahnschmelz und dem darunter befindlichen Dentin zugeführt werden können.



Eine dritte Auswirkung von Vitamin-Mangel ist der Rückgang des Zahnfleisches. Der Mangel hemmt die Zellerneuerung und schwächt das Immunsystem. Zusammen mit mangelnder Mundhygiene werden Rötungen und Schwellungen sowie Schwund des Zahnfleisches begünstigt.

Welche Vitamine sind für schöne Zähne wichtig?

Die wichtigsten Vitamine für gesunde Zähne sind:

Vitamin D

Vitamin C

Vitamin B12

Vitamin A und

Vitamin K.

Vitamin D nimmt man über die Nahrung auf, oder kann durch genügend Sonneneinstrahlung über die Haut selbst gebildet werden. Vitamin D kann der Körper im Fettgewebe, in der Leber oder in den Muskeln speichern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat viele weitere Informationen zum wichtigen Vitamin D zusammengestellt.



Ein Vitamin, welches wir nicht in unserem Körper speichern, sondern nur über die Nahrung aufnehmen können, ist Vitamin C. Das Vitamin ist wichtig für das Immunsystem und dem Aufbau von Bindegewebe, Knochen, Zahnfleisch und Zähnen.



Vitamin K benötigt unser Körper, um mit Vitamin D und Kalzium gemeinsam das Knochengewebe zu erhalten. Hinsichtlich der Zahngesundheit sorgt Vitamin K also für stabile Kieferknochen für festen Halt der Zähne sowie gemeinsam mit Vitamin B12 und Vitamin A für eine gesunde Mundschleimhaut.



Eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung trägt also zur Zahngesundheit bei. Dazu ist es wichtig, auch in der dunklen Jahreszeit für genügend Sonnenlicht zu sorgen, Nutzen Sie jede Stunde an der frischen Luft, wenn die Sonne scheint. Das Sauerland bietet auch im Herbst und Winter jede Menge Möglichkeiten und tolle Orte für einen Aufenthalt in der Natur. Ein guter Tipp sind auch Tageslichtlampen, die auch bei einer Winterdepression eingesetzt werden.