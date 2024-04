Vision, Tradition und Innovation: Eine Erfolgsgeschichte geht weiter.

Über 50 Jahre „SB Schmallenberger Bauelemente Siepe GmbH“

„Wir von SUZ – Schmallenberg Unternehmen Zukunft sind immer wieder fasziniert, wie viele Schmallenberger Unternehmen mittlerweile Teil des internationalen Wettbewerbes sind und wie sehr deutschlandweit in den unterschiedlichsten Branchen Technik, Qualität, Know-how und Innovation aus Schmallenberg gefragt sind“, beschreibt Janne Hernandez Aragon von der Wirtschaftsförderung in einem Satz die Betriebsbesichtigung bei der Schmallenberger Bauelemente Siepe GmbH. Unter der Rubrik: „Das kommt aus Schmallenberg“ stellt sich die Firma heute vor.

„Welche Firma steckt hinter der beeindruckenden Glasfassade – Auf der Lake 7 – in Schmallenberg?“ Diese Frage kennt Familie Siepe, im Speziellen die beiden Geschäftsführer Matthias (49) und Martin Siepe (41), zu gut. Antwort: Die SB Schmallenberger Bauelemente Siepe GmbH. Das aktuelle Produktportfolio ist breit gefächert und umfasst – je nach Kundenwünschen – individuell gefertigte Haustüren, Fenster und Glas-Fassaden, Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Brandschutzelemente sowie innovative Falt- und Schiebesysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden die Lieferung und fachgerechte Montage von Garagentoren, verschiedenste Sonnenschutzlösungen und Rollläden an und rundet damit das Angebotsspektrum ab.

Bereits im Jahr 2006 haben die beiden Brüder Matthias und Martin Siepe das Unternehmen von ihrem Vater, Firmengründer Paul Siepe, übernommen. Ebenfalls im Unternehmen tätig ist Schwiegertochter Elke (49), die sich um die Finanzen kümmert.

Vor über 50 Jahren traf der visionäre Techniker Paul Siepe den zukunftsweisenden Entschluss, sich im Bereich Fensterbau selbstständig zu machen. Fenster aus Aluminium und Kunststoff wurden schnell ergänzt durch die entsprechenden Haustüren. Mit dieser Entscheidung legte er damals den Grundstein für ein Geschäftsmodell, das bis heute auf Qualität, Individualität und Maßarbeit aus Schmallenberg setzt.

Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen die Auftragslage und somit auch das Firmengelände. Heute arbeiten 14 Mitarbeiter auf einer 2.100 Quadratmeter großen Produktionsfläche. Paul Siepe, der Senior-Chef, hat sich zwar offiziell in den Ruhestand verabschiedet, doch sein Herz gehört nach wie vor dem Unternehmen. Mit seinen regelmäßigen Besuchen im Betrieb bleibt er nicht nur über die aktuellen Entwicklungen informiert, sondern teilt auch seine umfangreichen Erfahrungen und die vielen Geschichten aus den Gründungstagen.

Auch heute noch erzählt er mit Begeisterung von der Zeit, als Geschäftsbeziehungen auf persönlichem Engagement beruhten. Der 81-Jährige erinnert sich gern, wie es war, als alles anfing. Ein Mann, ein Wort, ein Handschlag – ob auf Schützenfesten oder Musikveranstaltungen, seine Kundenakquise lief. Abgesehen vom hohen Stellenwert und Anspruch an Qualität, Flexibilität und Liefertreue, auf die bis heute allergrößten Wert gelegt wird, hat sich im Auftragsprozess vieles verändert.

Die Teilnahme an bundesweiten Ausschreibungen und Anfragen von Generalunternehmern gilt es zu bearbeiten. Seine Söhne Matthias und Martin bringen es auf den Punkt: „Wir unterliegen einem großen Wettbewerb, aber durch unser starkes Preis-/Leistungsverhältnis in Verbindung mit eigener Herstellung und Montage können wir sichtbare Erfolge verbuchen.“

In der hochmodernen Produktionsstätte in Schmallenberg haben schon längst CNC-Maschinen Einzug gehalten. Zusätzliche Glasroboter kommen als Hebehilfen zum Einsatz und Sauganlagen tragen zur Erleichterung der Montage bei. So können auch größere Bauprojekte in kürzester Zeit umgesetzt werden. Nicht nur im Stadtgebiet Schmallenberg werden Objekte realisiert, wie zum Beispiel aktuell bei der Firma Audiotec Fischer oder bei der im Bau befindlichen Antonius-Wohnanlage in der Schmallenberger Unterstadt. Das Know-How der Familie Siepe mit ihrem gesamten Team ist deutschlandweit gefragt. Darüber hinaus plant das Unternehmen, in naher Zukunft Ausbildungsplätze im Bereich Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik anzubieten, um junge Talente für das Metallbau-Handwerk zu begeistern.

Quelle: WOLL Magazin

Max Siepe (22), Enkelsohn des Firmengründers, der nicht nur kürzlich seinen Meisterbrief erhielt, sondern auch erfolgreich seinen Schweißfachmann absolvierte, steht bereits in den Startlöchern, um das Familienunternehmen in die nächste Generation zu führen. Mit einem solch soliden Fundament und einer klaren Vision für die Zukunft bedient das Familienunternehmen weiterhin erfolgreich ein breites Spektrum von Privat- und Großkunden im gesamten Bundesgebiet. So steht der Name Siepe für Vision, Tradition und Innovation. Die Erfolgsgeschichte der Schmallenberger Bauelemente der Familie Siepe geht weiter.