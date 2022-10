Vision Gold – Zwei Asse auf dem Wasser: Max Rendschmidt und Alexandra Föster

Nierstein, 24. Oktober 2022. Auf dem Wasser gibt es sehr oft etliche olympische Medaillen für die deutsche Mannschaft. Das hat Gründe: Hierzulande gibt es eine große Tradition, sowohl im Kanu- als auch im Ruderrennsport, dazu exzellente Ausbildungen und sehr erfahrene Trainer. In dieser Reportage schauen wir auf zwei große Hoffnungsträger in diesen Sportarten für die olympischen Spiele 2024 in Paris.

Kanute Max Rendschmidt hat in seiner Karriere eigentlich alles erreicht: Er ist als Schlagmann im Zweier- und Viererkajak dreimal Olympiasieger, außerdem 5 Mal Welt- und 6 mal Europameister geworden. Trotzdem ist er hungrig auf weitere Erfolge. In Paris 2024 möchte er nur zu gerne eine weitere Goldmedaille im K4 feiern. Dafür trainiert der 28 Jahre alte Bonner sehr hart. Die Vision Gold Reporter haben ihn in Posen in Polen und in Essen besucht.

Quelle: Schmidt Media Max Rendschmidt

Supertalent und Dauergast bei Vision Gold

Einer-Ruderin Alexandra Föster ist schon fast Dauergast bei Vision Gold. Das erste Mal haben wir sie 2019 in Meschede im Hochsauerland besucht, mittlerweile ist sie 20 Jahre alt und aus einem großen Talent ist eine EM-Bronzemedaillengewinnerin geworden. In München bei den European Championships darf sie sich über Rang drei freuen. Mit ihrem Trainer Sebastian Kleinsorgen bereitet sie sich aktuell auf die Saison 2023 vor – die Olympiaqualifikation im September bei der WM steht dabei absolut im Fokus.

Warum Max Rendschmidt sich vor allem bei Ernährungsfragen seinen eigenen Kopf nicht ganz verbieten lässt und warum sich das so erfolgreiche Ruder-Duo aus Meschede bei der WM in Tschechien in diesem Jahr verzockt hat, das und noch viel mehr sehen Sie am Donnerstag, den 27. Oktober um 19:00 Uhr auf N24Doku: Vision Gold – das Sportmagazin (Wiederholungen: Sonntag, den 30. Oktober um 08:30 Uhr und 13:00 Uhr sowie Montag, den 31. Oktober um 14:00 Uhr). Wenn Sie die Sendung verpasst haben, können Sie diese jederzeit unter www.visiongold.tv oder auf Facebook (http://www.facebook.com/VisionGoldTV) sehen.