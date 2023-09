Vier Saiten der Welt: MozART group gastiert

„Wir trotzen dem Ernst der Konzertsäle, dem grauen Musikeralltag, eingeschworenen Melomanen aber auch Rock-, Rap- und Popfans, die vor der Klassik flüchten. Dabei behandeln wir unsere Mutter Musik mit Witz und Ironie und sind sicher, dass sie uns das nicht übelnimmt.“

Die Gentlemen der MozART group aus Warschau spielen seit 1995 zusammen. Anfangs zeigten sie kurze musikalische Gags im Fernsehprogramm von Canal Plus. Danach gaben sie 1997 ihr erstes Konzert beim Wettbewerb junger polnischer Kabarettisten in Krakau und gewannen diesen auf Anhieb. Noch im selben Jahr entstand ihr erstes Kabarettprogramm mit dem Titel „Mozart lebt immer noch“. Seitdem wuchs der Erfolg im In- und Ausland unaufhörlich. Die Art und Weise, wie dieses Quartett ein breites Publikum erreicht, ist weltweit einmalig. Äußerst selten ist diese Mischung aus klassischem Können, Ideenreichtum und Unterhaltung auf höchstem Niveau anzutreffen.

In Polen hat das Quartett bereits Kultstatus bei Groß und Klein erreicht – in unzähligen TV Shows begeistert es eine riesige Fangemeinde. Mit jährlich über 150 Konzerten weltweit zählt die MozART group ohne Frage zur Elite der klassischen Unterhaltung. Jede Show ist eine nicht enden wollende Überraschung, ein Feuerwerk genialer Ideen und respektvollen Umgangs mit dem musikalischen Material.

Die Interpretation klassischer Musik ist humorvoll und überraschend anders. Das Quartett schuf ein weltweit einzigartiges Kabarett, in dem die Musik ohne Worte Quelle von Freude und Lachen ist. Die Konzerte in Europa, Asien, und beiden Amerikas sind stets ein voller Erfolg und werden vom Publikum, wie Fachpresse stets gefeiert.

„Durchgeknallt aber geistvoll!“ titulierte 2011 ein Kritiker den Konzertbericht und traf damit zeitlos ins Schwarze.

Die MozART group war unzählige Male weltweit Gast führender TV-Sender. Das Quartett gewann angesehene Preise wie die „Goldene Nadel“ (den Grand Prix des 17.Festivals für Satire und Comedy in Lidzbark), den „Bronzenen Pinguin“ (Preis der Kabarettgesellschaft Zielona Góra, der Hauptstadt des polnischen Kabaretts) und schließlich den Grand Prix beim „Festival der Guten Laune“.

2010 erhielt die MozART group die höchste Auszeichnung des Kultusministers der Republik Polen für besondere Verdienste im Bereich Kultur. In 2011 gewann das Quartett den Grand Prix des Europäischen Humorfestivals „Gagy“ in der Slovakei. Im März 2013 gingen alle drei Hauptpreise des „Festival des Arts Burlesques“ in St.Etienne/Frankreich an die MozART group: der Grand Prix der Jury, der Publikumspreis und der Pressepreis.

Die MozART group tritt häufig mit anderen Kollegen auf; so z.B. mit Bobby McFerrin, dem berühmten polnischen Comedy Mimen Ireneusz Krosny und weiteren.

Das Jahr 2011 war für das Quartett ein wichtiger Zeitabschnitt: innerhalb von 8 Monaten besuchte die MozART group 24 Länder auf vier Kontinenten. Die Tour „MozART comes to town!“ beinhaltete auch Debuts in Bahrain, Lettland, Estland, der Türkei, Mexico, den USA, Costa Rica, der Slovakei, Portugal und Frankreich. Zusätzlich gewann das Quartett den Grand Prix des Europäischen Gagy Festivals in der Slovakei und die Auszeichnung „Show des Jahres“ in Serbien.

Im Oktober 2012 war die MozART group zum ersten Mal mit zwei Shows in Moskau zu Gast und knüpfte in 2013 und 2014 mit Tourneen und Fernsehproduktionen in Russland an diese erfolgreichen Abende an.

Die Jahre 2013 und 2014 waren gefüllt mit Gastspielen in Brasilien, Costa Rica, Deutschland, Polen, Frankreich, der Türkei, China, der Slovakei, Mazedonien, Brasilien, Südkorea, Portugal, Island, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Kasachstan, Großbritanien, Russland und Ukraine.

In 2015 feierte das Quartett in Zusammenarbeit mit dem Partner BranQ sein 20-jährigens Bestehen bei einer Gala mit Kollegen aus Polen und der Schweiz im Teatr Polski in Warschau. Dieser wunderbare Abend wird allen lange im Gedächtnis bleiben. Zwanzig Jahre sind ein hervorragender Grund, um mit dem Publikum all die interessanten, lustigen, ungewöhnlichen Geschichten zu teilen, die der MozART group unterwegs begegneten. In ihrem Programm mit dem Titel „MozART travels!“ hat das Quartett ab der zweiten Hälfte 2016 ihre Sicht auf all das Erlebte mit dem Publikum geteilt.

In 2016 gab die MozART group unter anderem ihr Debut in Israel mit Shows in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem. Eine vierwöchige Konzertreihe in Paris stand auf dem Programm, bevor es zum La Jolla Music Festival nach San Diego / Kalifornien und in weitere Städte in den U.S.A. ging. Die sechste Asientournee fand im November statt und führte das Quartett nach Singapur und China.

Neben einer selbstverständlich großen Anzahl von Shows auf internationalen Bühnen ging die MozART group 2017 in ihr zweiundzwanzigstes Jahr unter dem Zeichen des weltweit bedeutendsten und größten Comedyfestivals „Just For Laughs“. Innerhalb von drei Juliwochen begeisterte eine Serie von zwanzig Shows tausende Fans im kanadischen Montréal. Das Quartett war auf Einladung des Festivalgründers und Präsidenten Gilbert Rozon als der einizige „L’incontournable!“ (unvermeidbare, unabdingbare) Künstler der fünfundreißigsten Ausgabe des Festivals mit großer Freude gefolgt und wurde vor Ort von Presse und Publikum begeistert aufgenommen. Die neue DVD „Mozart comes to town“ wurde im Dezember 2017 vorgestellt.

In 2018 hat die MozART group außer Tourneen durch Europa, Nordamerika und Asien im Bobino Theater, im Herzen von Paris 65 Konzerte gegeben. Über 32.000 Konzertbesucher folgten der Einladung! Für 2019 standen Tourneen in Europa, nach Mexiko, in den U.S.A., Kanada und Asien auf dem Programm.

2020 war das Jahr des 25-jährigen Jubiläums. Aufgrund der Pandemie befand sich das Quartett, wie viele ander Künstler, in einer Art Kreativpause. Die Früchte dieser Pause sind vielfältig und absolut positiv. Unter anderem entstand eine neue Show für Frankreich mit dem Titel „Globetrotters“, welche im November und Dezember 2021 im Bobino Theater in Paris zwanzig Mal aufgeführt wurde. Am 11.Dezember 2021 trat die MozART group zum 150. Mal in Paris auf innerhalb von sechs Jahren. Chopin wäre neidisch gewesen…

2022 standen Nordirland, Israel, Großbritannien, Deutschland sowie andere europäische Länder im Reisekalender. Eine besondere Reise führte das Quartett im September zum dritten Mal nach Costa Rica.

Frankreich, Polen, die Schweiz, USA, Taiwan, Singapur, Rumänien, Luxemburg, Deutschland, Portugal und weitere Länder stehen 2023 auf der Tourliste. Dabei führt es die MozART group eben auch nach Kreuztal.

