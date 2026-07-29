Vier Nachwuchskräfte starten ins Berufsleben

Gleich vier Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung bei der Stadt Warstein in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. „Das Thema Berufsausbildung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr vier jungen Nachwuchskräften zur bestandenen Ausbildung gratulieren dürfen“, sagt Ausbildungsleiterin Ann-Christin Peters.

Christopher Deuter hat die dreijährige Ausbildung zum Forstwirt erfolgreich abgeschlossen. Claudia Jasari hat im Familienzentrum Haus für Kinder und Jennifer Rybarz im Familienzentrum Rappelkiste ihr Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin erfolgreich absolviert. Julia Stork hat die Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich bestanden und unterstützt nun das Sachgebiet Bürgerservice.

„Ich gratuliere unseren vier Absolventinnen und Absolventen herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Dass unsere Auszubildenden und die Auszubildendenvertretung die Stadt Warstein als Ausbildungsbetrieb positiv wahrnehmen, wie mir in gemeinsamen Gesprächen geschildert wurde, freut mich ganz besonders. Dieses Feedback bestätigt, dass wir jungen Menschen ein attraktives sowie wertschätzendes Ausbildungsumfeld und damit einen guten Start ins Berufsleben bieten!“, so Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Infokasten: Azubis „wanted“

Die Stadt Warstein sucht auch für das kommende Ausbildungsjahr Nachwuchskräfte in den Bereichen Verwaltung, Kita und Forst. Weitere Informationen sind online unter www.warstein.de zu finden. Bei Fragen steht Ausbildungsleiterin Ann-Christin Peters gerne zur Verfügung (a.peters@warstein.de, Tel. 02902 81285).