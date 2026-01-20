Vier Millionen Investitionen in Hotel Schöner Asten

Das Hotel Schöner Asten in Altastenberg entwickelt sich weiter zu einem modernen Anziehungspunkt im Feriengebiet Winterberg. Investor und Eigentümer Dirk Stettner hat jüngst Tourismusförderin Michaela Grötecke und Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann durch sein neuestes Projekt geführt: den entstehenden Foxx Club. Insgesamt hat Stettner in den vergangenen 4 Jahren rund 4 Millionen Euro in die Aufwertung des Hauses investiert.

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Hotelangebots

Der Rundgang machte deutlich, wie konsequent das traditionsreiche Hotel modernisiert wird. Mit dem Foxx Club entsteht ein Angebot, das sowohl Hotelgäste als auch externe Besucher ansprechen soll.

Positive Resonanz von Touristik und Wirtschaft

Die Vertreter der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH zeigten sich beeindruckt vom Engagement des Investors. „Solche privaten Investitionen sind ein wichtiges Zeichen für die Lebendigkeit unseres Tourismusstandorts“, betont Michaela Grötecke. „Dirk Stettner zeigt mit seinem Engagement, wie durch kontinuierliche Modernisierung ein bewährtes Haus für die Zukunft aufgestellt wird.“ Auch Winfried Borgmann sieht die Entwicklung positiv: „Die Investitionen von 4 Millionen Euro stärken nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern die gesamte Region. Sie schaffen Perspektiven und machen Winterberg insgesamt als Wirtschaftsstandort und Tourismus-Standort attraktiver.“

Über das Hotel Der Schöne Asten

Das Hotel Schöner Asten liegt im Winterberger Ortsteil Altastenberg in unmittelbarer Nähe zu den Skigebieten und Wanderwegen und ist besonders für Familien ein attraktives Ziel. In den vergangenen Jahren wurde das Haus kontinuierlich modernisiert und erweitert. Weitere Informationen zum Foxx Club finden sich unter www.foxx-club.de.