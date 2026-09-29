Vier Kliniken, eine medizinische Leitung: Dr. Christoph Bätje kommt nach Bad Fredeburg

Am Johannesbad-Standort Bad Fredeburg beginnt am 1. Oktober 2026 ein neues Kapitel: Dr. Christoph D. Bätje übernimmt die Chefarztposition. Er wird künftig die medizinische Arbeit von vier Einrichtungen verantworten.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören die Johannesbad Fachklinik Hochsauerland, die Johannesbad Fachklinik Fredeburg, die Johannesbad Fachklinik Holthauser Mühle und die Johannesbad Adaption Dortmund. Bisher waren die Verantwortungsbereiche auf zwei Chefarztpositionen verteilt. Mit der gemeinsamen Leitung will Johannesbad die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen stärken und die Abstimmung erleichtern.

Der gebürtige Salzburger ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Allgemeinmedizin. Er hat unter anderem eine psychosomatische Rehabilitationsklinik geleitet und in Einrichtungen für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen gearbeitet. Zuletzt war er Ärztlicher Leiter und Chefarzt der Wiehengebirgsklinik.

„Mit Dr. Bätje gewinnen wir einen ausgesprochen erfahrenen Mediziner und Klinikmanager“, sagt Klinikleiter Waldemar Gutwinski. Bätje werde gemeinsam mit den Teams Impulse für die Zusammenarbeit und die fachliche Weiterentwicklung der Einrichtungen setzen.

Für Bad Fredeburg ist die neue Besetzung auch mit einer Perspektive verbunden: Johannesbad möchte den Standort langfristig als überregional wahrgenommenes Kompetenzzentrum für psychosomatische Medizin und Abhängigkeitserkrankungen weiter ausbauen.