Vier auf einen Streich

Der historische Stadtkern in Lippstadt, Schloss Hovestadt in Lippetal, die Bördeland-schaft in Welver oder Haus Füchten in Wickede (Ruhr) – dies sind nur einige Highlights, die die vier Kommunen ganz im Norden des Sauerlands zu attraktiven Ausflugszielen machen. Nun sind die vier Kommunen im Kreis Soest auch offiziell Mitglied des Sauer-land-Tourismus, der seit seiner Gründung im Jahr 2004 als Destinations-Marketing-Organisation die Werbetrommel für einen Tagestrip oder Urlaub in „Deutschlands inspi-rierender Outdoorregion“ rührt.

„Wir freuen uns über die Entscheidung der Kommunen, da hierdurch unsere gemeinsame Mar-ke Sauerland weiter gestärkt wird und wir die bereits sehr gute Zusammenarbeit intensivieren können“, freut sich Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus. Immerhin ist das Sauerland beim Blick auf die Übernachtungszahlen nicht nur die stärkste Region in NRW, sondern zählt auch deutschlandweit zu den beliebtesten Mittelgebirgsregionen und be-geistert ganzjährig Urlauber und Tagesausflügler.

Besonders der Kreis Soest hat sich mit der kürzlichen Zertifizierung als RadReiseRegion Hell-wegBörde über den ADFC zu einem absoluten Zugpferd für Tourenrad-Fans entwickelt und überzeugt mit einer flächig breiten Auswahl an Highlights wie dem Möhnesee mit seiner impo-santen Staumauer, Sehenswürdigkeiten wie der Soester Altstadt und seiner breit aufgestellten Gastronomie und Hotellerie. „Es ist insbesondere die Vielfalt an Angeboten, die das Sauerland so attraktiv für Urlauber macht“, ergänzt Frank Linnekugel, Vorsitzender des Sauerland-Tourismus. „Mit unseren vier neuen Mitgliedskommunen gewinnen wir weitere Unterstützer für die touristische Vermarktung.“

Bildinformation:

Der Kreis Soest ist ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus im Sauerland, insbesonde-re durch seine unzähligen Radtouren. Nun sind vier weitere Kommunen dem Verband als Mit-glied beigetreten.

Foto: Sauerland-Tourismus e.V. / sabrinity.com