„Vielfalt“-Ausstellung des Kunstvereins Brilon e.V. im Berghaus Stockum

Die Galerie der Akademie für Kunst und Kultur, Berghaus Stockum ist bei Künstlern beliebt wie nie zuvor.

Kaum ist die sehr stark frequentierte Ausstellung von Traute Kessler und Bernhard Paura vorbei, werden schon neu Kunstwerke ausgestellt.

Quelle: Gertrud Schuele Gertrud Schuele

Die Mitglieder des Kunstvereins Brilon e.V. haben sich zusammengetan um in der wunderbaren Atmosphäre des Berghauses ihre Werke unter dem Namen „Vielfalt“ einer breiten Öffentlichkeit zu vorzustellen. Carl-Peter Buschkühle, Laura Codes, Uschi Kosse, Susanne Kunst, Jörg Langhans, Barbara Mertens, Angela Ortkemper-Wagner, Alexander alias Chamuel Schröder, Joachim Schulz, Gertrud Schüle, Monika Voss, Georg Witteler und Joachim Zurlo gestalten Kunst in allen Facetten. Von der Umsetzung eigener Werke in eine ganz neue digitale Bilderzählungen, über verschiedene Fotos, die durch ein bis zu 12fachem übereinander legen am PC ein Kunstwerk ergeben. Figürlicher und abstrakter Farbenrausch aus Acryl, Aquarell, Kreide, Lack, Ölfarben und Mischtechniken ziehen die Augen in den Bann, Kunst aus Naturmaterialien, Kettensäge Kunst, Kreatives aus Beton und Ton.

Diese Vielfalt bietet für die Besucher ein intensives Erlebnis, bei dem jeder sein ganz persönliches Highlight entdecken kann.

Quelle: Joachim Schulz Joachim Schulz

Gemeinsam mit dem Kunstverein Brilon lädt der Verein der Freunde und Förderer der Akademie für Kunst und Kultur, Berghaus Stockum herzlich zur Vernissage am 24. Oktober 2021 um 15.00 Uhr in die Stockumer Straße 7 ein. Die Vorsitzende Annemarie Günther wird Sie begrüßen und Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle in die Ausstellung einführen. Bis zum 5. Dezember kann die Ausstellung samstags und sonntags von 15.00 bis 18.00 Uhr besucht werden. Weitere Termine können Sie unter der Nummer 02961/6250 vereinbaren. Eine Parkmöglichkeit bietet sich beim Netto-Markt, Esperantostraße.