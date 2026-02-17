Vielfältiges Programm speziell für Frauen

Stadt Warstein stellt Broschüre mit Programm zum Internationalen Frauentag online

Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März wird es auch im Kreis Soest und in der Stadt Warstein wieder zahlreiche Veranstaltungen geben. Dafür gesorgt haben sowohl die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest, als auch viele private Initiativen. Welche Veranstaltung wann und wo stattfindet, steht wie in jedem Jahr wieder in der Broschüre zum Internationalen Frauentag, die soeben erschienen ist.

„Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest sind sehr gut miteinander und auch mit weiteren Organisationen vernetzt. Auf diese Weise kann rund um den Frauentag kreisweit ein sehr vielfältiges Programm angeboten werden, das speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist“, erläutert Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein.

Ein ganz besonderes Event findet am Sonntag, 8. März, im Stadttheater Lippstadt in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest statt: Die Tanzshow „Frida, the muse of life“ erzählt wie in einer geführten Ausstellung mit Tanz und Bild von Frida Kahlos bewegtem Leben – zwischen Schmerz und Leidenschaft, Kunst und kultureller Identität. Sie zeigt die Schönheit und die Herausforderungen des Lebens der berühmten mexikanischen Malerin, bringt ihre leidenschaftlichen Beziehungen zum Ausdruck, lässt Karnevalsstimmung aufleben und gibt eindrucksvolle Einblicke in eine faszinierende Kultur. Die Choreographin Eva Duda verbindet moderne Tanzformen mit Elementen des neuen Zirkus, urbanem und traditionellem Volkstanz. Vorab gibt es eine kostenlose Stückeinführung um 18.15 Uhr im Zuschauerraum durch Linda Keil und Lasse Schulte. Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest begrüßen mit einem Sektempfang. Das Stück startet um 19 Uhr, weitere Infos über www.stadttheater-lippstadt.de.

Ebenfalls von den Kreis-Gleichstellungsbeauftragten begleitet wird die 20. Kino-Aktion zum Internationalen Frauentag am 5. März im Cineplex Lippstadt. Gezeigt wird der Film „Die Fotografin“, der dem Leben der Kriegsfotografin Lee Miller, die einst als Model berühmt war.

In Warstein-Hirschberg findet am Freitag, 20. März, um 19 Uhr im ersten Obergeschoss der Kita Familienzentrum Hirschberg die nächste Mitsing-Party „Starke Frauen – starke Stimmen“ statt. Sylvia Lettmann kommentiert: „Die Veranstaltung war bereits zwei Wochen nach Bekanntgabe des Termins ausgebucht, wir freuen uns riesig über die große Resonanz. Aktuell kommen weitere Anmeldungen auf eine Nachrückerinnenliste.“

Die Broschüre zum Internationalen Frauentag steht auf der Homepage der Stadt Warstein unter „Aktuelles“ zum Download. Alternativ ist sie in ausgedruckter Form an der Infothek des Rathauses erhältlich.