Vielfältige (Urlaubs-)Erlebnisse

Die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH bietet Gästen und Einheimischen der Region viele spannende Touren und Ausflüge

Wer auf der Suche nach besonderen Erlebnissen für den Urlaub oder die Freizeit ist, findet im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe eine große Auswahl an Touren, Ausflügen und Schnupperkursen. Für alle Interessen und jedes Alter findet sich etwas in den buchbaren Erlebnissen der Region. Und mit der Schmallenberger Sauerland Card, die Gäste in ihren Unterkünften erhalten, sind diese Erlebnisse auch noch besonders günstig.

Sauerländer Guides zeigen Urlaubern und Einheimischen den Wald und wilde Kräuter, nehmen sie mit zu einer Bike-Tour oder überraschen sie mit kulinarischen Besonderheiten. So bringen beispielweise Ranger kleinen und großen Naturfreunden die Flora und Fauna der heimischen Wälder näher und beim Sommer-Biathlon können Wintersportfans auch ohne Schnee durch die Landschaft skaten. Wer lieber allein die Gegend erleben möchte, kann mit den ausleihbaren Entdecker-Rucksäcken auf eigene Faust und im eigenen Tempo auf Erkundungstour gehen.

Auf der Website www.schmallenberger-sauerland.de/erlebnisse kann in einem Kalender nachgeschaut werden, welche Erlebnisse am gewünschten Datum stattfinden. Wem das Datum erstmal egal ist, kann in einer thematisch sortierten Übersicht in den vielfältigen Erlebnissen stöbern. Die Angebote reichen vom beruhigenden Waldbaden über actionreiche Sportarten und köstliche Ausflüge bis hin zu kreativen Fotowanderungen und lehrreichen Familientouren.

Die Erlebnisse können unkompliziert online gebucht werden oder als Gutschein erworben und verschenkt werden. Beschäftigte im Tourismus, die die neue TeamCard besitzen, können die Erlebnisse ebenfalls vergünstigt buchen.