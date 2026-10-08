Vielfältige Unterstützung für Berufseinsteiger und Betriebe

Fachkräfte zu gewinnen und langfristig im Unternehmen zu halten, zählt zu den größten Herausforderungen im Handwerk. Gleichzeitig suchen viele junge Menschen nach einem Beruf, der sichere Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und Sinn bietet. Genau hier setzt das Team der Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen an. Mit einem vielfältigen Beratungs- und Serviceangebot begleitet es Handwerksbetriebe ebenso wie Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsinteressierte und Arbeitssuchende auf ihrem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.



Für Handwerksbetriebe beginnt eine erfolgreiche Fachkräftesicherung weit vor der eigentlichen Personalsuche. Gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt das Team individuelle Strategien, um Nachwuchskräfte zu gewinnen, Mitarbeitende langfristig zu binden und den Betrieb als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Im Rahmen der Beratung wird analysiert, wo Handwerksbetriebe bereits gut aufgestellt sind und in welchen Bereichen sich die Gewinnung und Bindung von Fachkräften gezielt weiterentwickeln lässt. Darüber hinaus berät das Team zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, unterstützt bei der Integration internationaler Fachkräfte sowie bei Fragen rund um Inklusion und familienfreundliche Arbeitsbedingungen.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der frühzeitigen Begeisterung junger Menschen für das Handwerk. Bei Handwerkstagen an Schulen bringt die mobile Schülerwerkstatt verschiedene Handwerksberufe direkt in die Klassenzimmer. Gemeinsam mit regionalen Handwerksbetrieben und Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschaftern erhalten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unterschiedliche Handwerksberufe praktisch kennenzulernen und sich selbst auszuprobieren. Die Auszubildenden berichten dabei authentisch aus ihrem Berufsalltag, beantworten Fragen auf Augenhöhe und vermitteln ein realistisches Bild ihrer Ausbildung.



Betriebe und Nachwuchskräfte zusammenbringen

Auch über Ausbildungs- und Jobmessen, der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer sowie individuelle Vermittlungsangebote bringt das Team Betriebe und Nachwuchskräfte zusammen. Wer sich zunächst orientieren oder erste praktische Erfahrungen sammeln möchte, kann im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung den Berufsalltag kennenlernen und Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben knüpfen. Auch Menschen, die mit ihrem Studium unzufrieden sind oder sich beruflich neu orientieren möchten, begleitet das Team und zeigt ihnen die vielfältigen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten des Handwerks auf.



Ob Betrieb oder Ausbildungsinteressierte – jede Situation ist anders. Deshalb setzt das Team der Fachkräftesicherung auf persönliche Beratung und passgenaue Lösungen. Ziel ist es, Menschen und Betriebe zusammenzubringen, berufliche Perspektiven zu schaffen und das Handwerk in Südwestfalen nachhaltig zu stärken.



Wer mehr über die vielfältigen Angebote erfahren oder eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen möchte, findet weitere Informationen unter www.hwk-swf.de oder kann sich direkt an Nadja Kohlwey wenden (Tel.: 02931-877 490, E-Mail: nadja.kohlwey@hwk-swf.de).

Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Ausbildung