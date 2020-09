Viele schaffen mehr

Crowdfunding der Volksbanken im Hochsauerland eG

Von der Region, für die Region – das ist die einfache Idee hinter dem Crowdfunding (dt. Schwarm- oder Gruppenfinanzierung), an dem sich bisher über 20 Volksbank-Filialen beteiligten. Im September startete die Initiative nun außerdem bei der Volksbank im Hochsauerland, somit auch bei der Volksbank Reiste-Eslohe.

„Das Crowdfunding ist für die Volksbanken im Hochsauerland ein wichtiges und interessantes Thema. Es handelt sich um eine Finanzierungsplattform für Initiativen und Vorhaben der Vereine“, fasst Bankvorstand Dirk Schulte von der Volksbank Reiste-Eslohe zusammen. Die Motivation der Volksbank ist hierbei, gemeinnützige Vereine und Institutionen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.

Die Website ist seit Anfang des Monats online

Die Website „Crowdfunding“ der Volksbanken im Hochsauerland ist seit dem 1. September freigeschaltet. Vereine können dort nun ihre Projekte einstellen. Mitwirken kann man entweder durch die Anmeldung eines Projektes oder die Unterstützung eines bestehenden mit einer Stimme oder einem finanziellen Beitrag.

Zum Start ihrer neuen Plattform bietet die Volksbank im Hochsauerland eine Sonderaktion an. In der Zeit vom 1. – 30. September 2020 beteiligt sie sich bei allen Spenden bis 50,00 Euro ebenfalls mit 50,00 Euro, das heißt mit 50 Prozent des finalen Betrages. In dieser Zeit dürfen Projekte bis zu einer Gesamtsumme von 20.000,00 Euro gestartet werden.

Ab dem 1. Oktober gelten dann die normalen Bedingungen. Projekte können jetzt mit 15.000,00 Euro realisiert werden und die einzelne Spende bis zu 20,00 Euro wird verdoppelt.

Pfadfinder aus Wenholthausen erstes Projekt

Das erste Projekt sind die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, kurz DPSG, aus Wenholthausen. Diese gibt es bereits seit 1975. Aufgrund ihres Erfolgs wurden sie bereits im Gründungsjahr vom Diözesanverband Paderborn anerkannt. Das Gruppenleben findet straff organisiert in verschiedenen Alterstufen von 6 bis 21 Jahren statt. Im Vordergrund stehen neben Tannenbaum- und Ostereiaktionen das pfadfinderische Grundprinzip „Learning by doing“ und ein bewusstes Leben in und mit der Natur. Für die Kinder und Jugendlichen sind vor allem die Begegnungen mit dem europäischen Ausland wesentliche Erfahrungen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der letzten Jahrzehnte liegt in Umbrien (Italien). Hier haben sich die Pfadfinder bei mehreren Solidaritätsprojekten in der Erdbebenregion engagiert und unter anderem in mehrjähriger Arbeit die letzten 200 Kilometer des Europäischen Fernwanderweges E1 bis zum Endpunkt Castelluccio per GPS erfasst sowie anschließend viele nützliche Informationen für andere Interessierte auf einer eigenen Webseite zusammengetragen (www.e1-trekking.de).

Für die Anschaffung eines neuen Anhängers, der für die vielfältigen Einsätze der Pfadfinder wertvolle Dienste leisten wird, haben die Pfadfinder jetzt ihre Anschaffung auf der neuen Crowdfunding-Plattform der Volksbank im Hochsauerland eingestellt.

Ausführliche Informationen und Fotos zu weiteren Projekten in der inzwischen 45-jährigen Geschichte des Stammes finden Sie auf der Internetseite: www.dpsg-wenholthausen.de.

Haben auch Sie ein Projekt, welches Ihnen am Herzen liegt? Auf https://vb-im-hochsauerland.vieleschaffen-mehr.de/ finden Sie alle nötigen Informationen, um Ihr Ziel umzusetzen und vielleicht sogar noch das eines anderen zu unterstützen!