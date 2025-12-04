Viele Radwege in Arnsberg

Arnsberg – mehr als die „geheime“ Hauptstadt des Ruhrtalradweges



Viele Radfahrer kennen Arnsberg als die „geheime Hauptstadt“ des 240 Kilometer langen RuhrtalRadwegs, der die Quelle der Ruhr bei Winterberg mit der Mündung in den Rhein bei Duisburg verbindet. Oft wird in Arnsberg übernachtet, bevor es – nach einem Abstecher in die historische Altstadt – weiter in Richtung Ruhrgebiet geht.



Auch entlang der Möhne, die bei Neheim in die Ruhr mündet, lässt es sich herrlich radeln: Auf 65 Kilometern führt der MöhneRadweg von Brilon nach Neheim. Inzwischen hat Arnsberg Genussradlern jedoch weit mehr zu bieten als nur diese beiden Flussradwege. Hier einige Tipps:



Klosterroute Arnsberg



Neu ist die 59 Kilometer lange Klosterroute Arnsberg. Sie verbindet die drei ehemaligen Prämonstratenser-Klöster im Stadtgebiet. Gestartet wird am Kloster Rumbeck, wo ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Von dort führt der Radweg zum Kloster Wedinghausen in Arnsberg. Anschließend geht es zurück zur Ruhr, entlang der Ruhrschleife Richtung Bruchhausen, wo sich ein Besuch der Rodentelgenkapelle lohnt. Weiter führt die Route über Herdringen zum Kloster Oelinghausen. Nach dessen Besichtigung radelt man über Hüsten zurück zur Ruhr und auf der anderen Flussseite über Bruchhausen, Niedereimer, Arnsberg und Uentrop zurück zum Ausgangspunkt in Rumbeck.



Ebenfalls empfehlenswert ist die 31,8 Kilometer lange, familienfreundliche Rundtour ab dem Neheimer Markt. Sie führt durch die Stadtteile Alt-Arnsberg, Bruchhausen, Hüsten, Neheim und Bergheim. Unterwegs gibt es viel zu entdecken: Höhepunkte sind das Strohdorf Neheim, die Rodentelgenkapelle in Bruchhausen, die St.-Petri-Kirche in Hüsten sowie die historische Altstadt von Arnsberg. Für Kinder besonders spannend: der Sport-Sole-Park am Freizeitbad NASS in Hüsten und der Naturerlebnisraum in Alt-Arnsberg.



RuhrtalRoute



Die 18,3 Kilometer lange RuhrtalRoute startet auf dem Neumarkt in Arnsberg und verbindet die Ortsteile Alt-Arnsberg, Uentrop, Oeventrop und Rumbeck. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die historische Altstadt, die Kaiser-Wilhelm-Brücke bei Rumbeck und das Kloster Rumbeck.



Wildwald-Tour



Im Nordwesten des Stadtgebiets lockt die 24,3 Kilometer lange und leicht zu fahrende Wildwald-Tour. Sie beginnt am Bahnhof Neheim-Hüsten und führt durch das idyllische Ruhrtal zum Wildwald Voßwinkel und zurück nach Neheim. Zunächst geht es durch den Rumbecker Forst, vorbei am Freibad Neheim. Anschließend folgt man der Westseite der Ruhr durch die Ortsteile Bergheim, Bachum und Voßwinkel. Über die Höllinger Heide erreicht man schließlich den Wildwald Voßwinkel. Auf dem Rückweg geht es am Schloss Höllinghausen vorbei, ein Stück entlang der L732, bis man die Ruhr überquert und zum Haus Füchten gelangt. Von dort führt der RuhrtalRadweg am östlichen Ruhrufer entlang zurück nach Neheim.