Viele Möglichkeiten für landschaftlich reizvolle Touren:

Brilon – ein Paradies für Radfahrer

Brilon hat sich zu einem wahren Paradies für Radfahrer entwickelt. Dank der geografischen Lage der Hansestadt gibt es viele Möglichkeiten für abwechslungsreiche und landschaftlich reizvolle Radtouren.

Nicht nur Genussradler, sondern auch Mountainbiker und Rennradfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Tourenradler sind abseits von Steigungen gerne auf dem MöhnetalRadweg unterwegs, der südlich des Haarstrangs immer dem kleinen Fluss Möhne folgt. Die Möhne verbindet auf 65 Kilometern den Quellort Brilon mit der Mündung in die Ruhr in Neheim bei Arnsberg. Die Route führt entweder am Süd- oder Nordufer des Möhnesees entlang und bietet Natur pur.

Die Almetal-Tour kombiniert die Flussradwege entlang der Alme und Möhne. Ziel: die Almequellen im gleichnamigen Ortsteil. Auf dem MöhnetalRadweg geht es wieder zurück nach Brilon. Ab Messinghausen oder ab dem Briloner Marktplatz trifft der Radler auf den malerisch gelegenen Stausee Diemelsee.

Trailground®Brilon

Mit den drei Varianten mit sieben, knapp elf und rund 17 Kilometern findet jeder Mountainbiker in Trailground Brilon die für ihn geeignete Runde. Die Singletrail-Runden starten fast direkt am Ortsrand. Die Strecken bieten Fahrspaß für Jedermann und ein landschaftliches Erlebnis mit traumhaftem Blick über das Sauerland und die Briloner Hochfläche.

Für Einsteiger und weniger Konditionsstarke empfiehlt sich ein „Hineinschnuppern“ auf der grünen oder der blauen Route. Ambitionierte Biker fahren die rote „Drei-Berge-Runde“.

Außerdem sind Kombinationen der Trailabschnitte auch außerhalb der beschilderten Runden möglich. Moderate Anstiege und flüssige Abfahrten prägen die Strecke. Steile Bergauf- und Bergab-Passagen: Fehlanzeige. Auf vielen Abschnitten sorgen Wellen, Anlieger und kleine Kicker für zusätzlichen Fahrspaß. Die Schwierigkeit im Trailground®Brilon wächst daher mit der Geschwindigkeit, sagen Mountainbiker.

Rennrad-Touren

Rennradler machen in der Gebirgslandschaft rund um Brilon reichlich Höhenmeter. Nur die Tour durch den Briloner Norden ist eher flach und zeichnet sich durch seine offene Landschaft aus. Von Brilon aus geht es durch das Almetal nach Bad Wünnenberg und von dort an der Aabachtalsperre entlang zurück in die Hansestadt.

Wer es ambitionierter haben will, ist auf der „Tour de Brilon“ unterwegs. Diese schwierige Tour mit zahlreichen Anstiegen führt zunächst durch den von Feldern und Wiesen dominierten Briloner Norden und Rüthen. Später schließen sich Waldpassagen im Naturpark Arnsberger Wald an. Dann durchquert man im Olsberger Stadtgebiet vier Flusstäler mit den dazwischenliegenden Bergkämmen. Nach 117 Kilometern hat man stolze 1.600 Höhenmeter überwunden.