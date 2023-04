Viel Zeit für aktive Freizeit

Die Deutschen können sich, so haben Forscher festgestellt, über so viel Freizeit freuen wie noch nie in der Geschichte. Das statistische Bundesamt hat ermittelt, dass uns ganze 42 Stunden pro Woche für die Freizeit zur Verfügung stehen – das ist mehr, als einem so mancher Vollzeitjob abverlangt!

Die Region bestimmt, wie aktiv ihre Bewohner & Gäste sind

Wir müssen gar nicht in jene grauen Zeiten zur Hochphase der Industrialisierung zurückblicken, wo Arbeitstage schon einmal vierzehn bis sechzehn Stunden dauerten – viele von uns erinnern sich auch noch daran, wo der Samstag ein ganz gewöhnlicher Arbeits- bzw. Schultag war. So gesehen ist das moderne Leben Luxus, auch, wenn wir gern über zunehmenden Stress in einer ebenso zunehmend komplexen Welt stöhnen. Fakt bleibt trotzdem: Wir haben viel Zeit für uns zur Verfügung. Wie wir diese nutzen, hängt ganz von unseren Ressourcen ab, persönlicher, emotionaler, intellektueller, sozialer und nicht zuletzt finanzieller Natur. Aber auch von der Umgebung. Es macht einen Unterschied, ob man mitten in der quirligen Großstadt wohnt oder auf dem ruhigen Land. Ebenso spielt die Region beim Freizeitverhalten eine wichtige Rolle.



Wer, wie im Sauerland, das als Deutschlands inspirierendste Outdoorregion gilt, satte 5.000 Quadratkilometer schönster Mittelgebirgslandschaft mitsamt Wäldern und Seen direkt vor der Tür hat, kennt Langeweile in der Freizeit nicht. Vom Wildwetter-Wandern übers Drachensteigenlassen bis zum Ballonfahren, vom Skifahren übers Rothaarsteig-Wandern bis zum Doppelseilrutschen am Kahlen Ast – den Sauerländer und seine Gäste zieht es bei jedem Wetter an die frische Luft. Und wer seine Freizeit doch mal drinnen verbringt, sitzt mitnichten nur vor dem Fernsehen – ganz im Gegenteil! Der bereitet für sich und/oder seine Lieben schon das nächste Frischluftabenteuer vor, etwa, indem er mit Wolle und Stricknadeln kuschelwarme Outdoorkleidung wie warme Socken, Mützen oder Pullover zaubert. Stricken ist schon lange kein Hobby mehr für Omas – immer mehr junge Leute, darunter überraschend viele Männer, haben sich der zugleich kreativen wie auch entspannenden Beschäftigung verschrieben. Stolz präsentieren sie auf dem nächsten Abenteuertrip ihre neuesten Kreationen mit traditionellen oder modernen Strickmustern.

Herumsitzen ist des Sauerländers Sache nicht

Der Ausflug kann auch gern hoch zu Ross und Rad gemacht werden, denn das Sauerland hat nicht nur zahlreiche Fluss- und Bahntrassenradwege inmitten schönster Natur, deren abwechslungsreiche Topographie von Mountainbikern und Rennrad-Enthusiasten gleichermaßen geschätzt wird – das Sauerland mit seinen zahlreichen Reiterhöfen und Reitwegen ist auch ein Eldorado für Pferdeliebhaber. Zwar gibt es noch keine gesetzliche Pflicht, Reithelme zu tragen, doch immer mehr Verbände, Vereine und Reitschulen schreiben das Tragen von Reithelmen vor – insbesondere in einer gebirgigen Region ein sinnvolles Vorgehen! Sind die Fragen des richtigen Equipments geklärt, kann es auch schon wieder losgehen.



Nicht umsonst gilt das Sauerland als Paradies für Aktivurlauber. Faul am Strand liegen, müßig in der Therme dümpeln oder sich passiv berieseln lassen ist nichts für den Sauerländer und alle, die ihn besuchen kommen – obwohl natürlich alles davon auch hier möglich ist. Doch wäre es schade, auch nur eine Stunde von der einzigartigen Natur zu versäumen. Die Region Winterberg kann sogar mit echtem Heilklima aufwarten! Klar, dass die Sauerländer aus diesem Anlass einen Heilklima-Erlebnisweg gebaut haben, und auch der Hochsauerlandlauf findet traditionell in gesunder Höhenluft statt. Herumsitzen ist eben des Sauerländers Sache nicht. Wenn jemand weiß, wie man Freizeit aktiv nutzen kann – dann er.