vhs Arnsberg/Sundern und Sauerland-Museum kooperieren

Die beiden Bildungs- und Kultureinrichtungen vhs Arnsberg/Sundern und das Sauerland-Museum haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um künftig Vorträge und Veranstaltungen zu bündeln und zu bewerben. „Es freut uns besonders, dass eine Kooperation von Einrichtungen der Stadt und des Kreises beschlossen wurde und zwei Bildungseinrichtungen vor Ort zusammenarbeiten“, betont Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Der Leiter der vhs Arnsberg/Sundern, Dr. Tobias Schulte, ergänzt: „Die Bürger vor Ort unterscheiden nicht, welche Trägerschaft eine Einrichtung hat. Das Sauerland-Museum ist ein wichtiger Ankerpunkt in der Stadt Arnsberg, so dass die Kooperation ein guter Schritt zur inhaltlichen Kooperation und gemeinsamen Bewerbung unserer Angebote ist.“

Ziel ist es, Veranstaltungen inhaltlich abzustimmen und über die Kanäle beider Einrichtungen zu vermarkten, um den Bürgerinnen und Bürgern ein breites Spektrum mit Relevanz und Gegenwartsbezug anzubieten. Museumsleiter Dr. Oliver Schmidt: „Die erste Veranstaltung ist bereits geplant. Am 12. November wird Maximilian Thomas im Sauerland-Museum über die soziale Marktwirtschaft referieren. Der Referent wurde von der vhs ausgesucht, wobei das Thema inhaltlich an die kommende Sonderausstellung zur Industrialisierung, „Macherland“, anknüpft.“

Info: Träger der vhs Arnsberg/Sundern sind die Städte Arnsberg und Sundern, der Hochsauerlandkreis ist Träger des Sauerland-Museums.