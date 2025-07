Verstärkung für die Volksbank im Hochsauerland eG

Schwäbisch Hall-Berater Cihan Karabas im Porträt

Ein eigenes Zuhause zu schaffen – sei es durch Kauf, Bau oder Modernisierung – gehört für viele Menschen zu den größten Lebensträumen. Dabei ist eine fundierte, individuelle Beratung das A und O. Seit Anfang 2025 bringt Cihan Karabaş seine langjährige Erfahrung als Finanzberater in die Zusammenarbeit mit der Volksbank im Hochsauerland eG ein. Mit viel Engagement und einem feinen Gespür für Menschen begleitet er seine Kundinnen und Kunden auf dem Weg ins Eigenheim. Im Gespräch verrät er, worauf es ihm in seiner Arbeit ankommt – und was ihn privat begeistert.



Quelle: Volksbank im Hochsauerland eG

Herr Karabaş, wie war Ihr Weg zur Volksbank im Hochsauerland eG?

Ich bin seit 2007 in der Beratung tätig und habe über die Jahre viele Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleitet – immer mit dem Ziel, passende und machbare Lösungen zu finden. Seit Anfang dieses Jahres arbeite ich als Partner der Schwäbisch Hall mit der Volksbank im Hochsauerland eG zusammen.

Die Aufgabe, Menschen auf dem Weg in die eigenen vier Wände zu unterstützen, ist für mich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich eine Herzensangelegenheit.

Was macht Ihre Arbeit für Sie besonders?

Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt – nicht das Produkt. Jeder bringt seine eigene Geschichte, Ziele und Fragen mit. Ich sehe mich als ehrlichen Partner auf Augenhöhe, der individuell berät und gemeinsam mit dem Kunden nach realistischen Wegen sucht. Wenn am Ende nicht nur ein Vertrag, sondern echte Zufriedenheit und ein gutes Gefühl stehen, habe ich meinen Job richtig gemacht.

Wie läuft eine Beratung bei Ihnen ab?

Ich höre zuerst zu. Wo steht die Person gerade? Was ist ihr Ziel?

Geht es um Neubau, Kauf, Sanierung oder um eine langfristige Vorbereitung? Danach entwickeln wir gemeinsam einen transparenten und erreichbaren Plan. Egal, ob jemand schon konkrete Vorstellungen hat oder ganz am Anfang steht – ich hole die Menschen dort ab, wo sie stehen, und begleite sie Schritt für Schritt.

Welche Themen begegnen Ihnen derzeit besonders häufig?

Energetische Sanierungen sind ein großes Thema – zum Beispiel neue Heizsysteme, bessere Dämmung oder moderne Fenster. Auch das Thema Fördermittel beschäftigt viele, ebenso wie die Zinsentwicklung. Viele möchten wissen, wie sie sich langfristig absichern können und was individuell machbar ist.

Was raten Sie jungen Menschen, die noch unsicher sind, ob ein Eigenheim für sie realistisch ist?

Einfach mal nachfragen – und zwar frühzeitig. Man muss nicht sofort bauen oder kaufen, aber wer sich rechtzeitig informiert, kann gezielt Eigenkapital aufbauen, staatliche Förderungen nutzen und klug planen. Ein erstes Gespräch bringt oft mehr Klarheit, als man denkt – gerade für junge Menschen kann das ein entscheidender Schritt sein.

Was unterscheidet Ihre Beratung von Online-Angeboten?

Ich verbinde die fachliche Stärke von Schwäbisch Hall mit der Kundennähe der Volksbank – das ist eine Kombination, die Online-Angebote so nicht bieten können. Bei mir geht es um mehr als Zahlen: Ich begleite die Kundinnen und Kunden persönlich, bleibe erreichbar – telefonisch, digital oder vor Ort – und bin wirklich da, wenn es drauf ankommt.



Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der Volksbank im Hochsauerland eG?

Sehr positiv. Die Werte der Volksbank – Vertrauen, Nähe, Regionalität – passen perfekt zu meinem Beratungsansatz. Die Kolleginnen und Kollegen sind engagiert, authentisch und ziehen alle an einem Strang. Ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein.

Und wenn Sie nicht gerade Finanzierungen aufstellen – was interessiert Sie dann?Ich bin technikbegeistert – alles, was einen Motor hat, weckt meine Neugier: Autos, Boote, Maschinen. In meiner Freizeit zieht es mich aber auch gern in Kunstausstellungen. Kunst inspiriert mich, schafft neue Perspektiven. Das ist für mich ein schöner Ausgleich zur Zahlenwelt des Alltags.