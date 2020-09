Verschiebung Night of Sounds

Die Volksbank-Gala Night of Sounds der Volksbank Bigge Lenne ist seit Jahren ein Begriff für beste Unterhaltung, tolle visuelle Effekte und ein hochwertiges Klangerlebnis. Unter der Leitung von Michael Nathen nehmen ein 60-köpfiges Sinfonieorchester, eine Band, ein großer Chor mit 100 Sängerinnen und Sänger sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten das Publikum mit auf eine Reise von Klassik bis Pop. Das Programm umfasst Stücke aus Klassik, Operette sowie der modernen Rock- und Unterhaltungsmusik.

Wegen der Corona Pandemie muss das für den 4.10.2020 geplante Konzert in der Showhalle des Elspe Festival leider verschoben werden. „Wir haben überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt das Konzert durchzuführen. Aber auch wenn es möglich wäre den Zuschauerraum mit Abständen und festen Sitzplätzen zu gestalten, so ist ein Schutz für die Mitwirkenden auf der Bühne leider unmöglich“, beschreibt David Löher vom Organisationsteam die Situation. Für alle Aktiven und das Publikum ist die „NoS“ immer ein besonderes Highlight im Kulturkalender unserer Region. Als neuer Termin wurde der 19.09.2021 um 16:00Uhr (Einlass 15:00Uhr) angesetzt. Die Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Im Jahr 2021 feiert die Night of Sounds ihr zehnjähriges Jubiläum. Das Organisationsteam blickt dabei voraus und ist gleichzeitig besorgt um die Dinge, die leider im letzten halben Jahr weggebrochen sind: „Wie alle Kulturschaffenden und Institutionen aus der Event-Branche hoffen wir auf eine Rückkehr zu normalen Bedingungen im Laufe des nächsten Jahres. Dann wollen wir mit dem Publikum 10 Jahre Night of Sounds feiern und ein unbeschwertes Konzert stattfinden lassen“.

Auch die Weihnachts-Edition der Night of Sounds in Kooperation mit der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten in der Schützenhalle Brilon kann dieses Jahr leider nicht stattfinden und soll 2021 nachgeholt werden.

Ganz muss das Publikum aber nicht auf die Night of Sounds verzichten. Denn die Musik des Ensembles kann auf CD unter www.nightofsounds.de einfach online bestellt werden.