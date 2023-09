Verleihung „Preis Soziale Marktwirtschaft“ an Walter und Christopher Mennekes

Die Preisverleihung findet in der Stadthalle Olpe (Pannenklöpperstraße 4, 57462 Olpe) am 24. Oktober 2023 statt. Die Laudatio hält Paul Ziemiak MdB, Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Südwestfalen. Den Preis übergeben die Vorsitzende der Jury, Hildegard Müller, und der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Norbert Lammert.



Mit Walter und Christopher Mennekes zeichnet die Konrad-Adenauer-Stiftung „vorbildliche Mittelständler aus, die beispielhaft Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung verbinden“ heißt es in der Begründung der Jury unter Vorsitz von Hildegard Müller.



Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Norbert Lammert, gratuliert den diesjährigen Preisträgern: „Ludwig Erhard schrieb in seinem Besteller Wohlstand für alle, dass wir die Pflicht haben, in Generationen zu denken und unseren Kindern ein festes Fundament für eine glückliche Zukunft zu bauen. Heute bringen wir das mit dem Begriff der Nachhaltigkeit auf den Punkt. Genau dafür stehen unsere diesjährigen Preisträger. Sozial verantwortliches Wirtschaften und Ressourcenschonung sind für das mittelständische Familienunternehmen MENNEKES elementar. Dadurch stehen Walter und Christopher Mennekes beispielhaft für nachhaltiges Unternehmertum in der Sozialen Marktwirtschaft.“



Den undotierten Ehrenpreis verleiht die Konrad-Adenauer-Stiftung in diesem Jahr zum 20. Mal an Persönlichkeiten und Institutionen, die sich mit ihrer Arbeit um die Soziale Marktwirtschaft verdient gemacht haben.



Der Eintritt ist frei. Gäste können sich anmelden unter kas.de/psm2023.