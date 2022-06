Verbundmodell der Volksbank im Hochsauerland eG etabliert sich

Die Volksbank im Hochsauerland eG hielt am 08.06.2022 ihre Vertreterversammlung ab. Der Aufsichtsratsvorsitzende Detlef Eßbach begrüßte die Vertreter in der gut besuchten Schützenhalle in Oeventrop und zeigte sich erfreut, dass nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause nun endlich wieder eine Vertreterversammlung in Präsenz stattfinden konnte. „Denn das macht das Geschäftsmodell unserer Genossenschaftsbank eben aus!“

Die Volksbank Reiste-Eslohe, die Volksbank Marsberg sowie die Spar- und Darlehnskasse Oeventrop können auf ein gesundes Wachstum in 2021 zurückblicken. Bei einer Bilanzsumme von nunmehr 673 Mio. EUR erhöhten sich die von der Bank verwalteten Kundengelder um 8,5% auf 1.289 Mio. EUR. Zudem kann die Bank weiterhin auf eine sehr gesunde Eigenkapitalbasis zurückgreifen.

Hohe Herausforderungen und geändertes Kundenverhalten

Die Vorstandsmitglieder Dirk Schulte und Hans-Jochen Zöllner gaben Einblicke in die aktuellen Marktgeschehnisse, die nicht nur die Bank in Atem halten. Die Herausforderungen aus den starken inflationären Bewegungen und den Folgen des Ukraine-Krieges werden noch lange erhalten bleiben, ist sich Schulte sicher. So hat sich der Werteverlust des Geldes weiter erhöht. Daher ist eine auf die Vermögensstruktur ausgerichtete Geldanlage zwingender denn je notwendig.

Zudem hat sich das Zahlungsverhalten der Kunden weiter geändert. So konstatiert die Bank, dass die Kunden mittlerweile dreimal so viel mit ihrer GiroCard bezahlen als Bargeld am Geldautomaten abzuheben.

Sorge bereitet die drastische Zunahme von Automatensprengungen. Hier plant sie auf Kreiisebene weitere Konsolidierungen und Zusammenlegungen von Sicherheitssystemen.

Die Bank hat in den letzten Jahren Filialen zurückgebaut und wird bis 2024 weitere Schließungen vornehmen. Parallel dazu wurde im Mai ein Kundendialogcenter eröffnet. Die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Kunden am Telefon, via E-Mail und zukünftig per Chat von 8:00 – 18:00 Uhr zur Verfügung.

Andreas Witte aus Eslohe wird Vorstand

Detlev Eßbach verkündete, dass Andreas Witte aus Eslohe ab 2024 als neues Vorstandsmitglied vorgesehen ist und die Nachfolge von Hans-Jochen Zöllner antreten soll, der dann seinen Eintritt in den Ruhestand plant.

Einstimmige Wiederwahl

Das Aufsichtsgremium der Bank besteht weiterhin aus 12 Mitgliedern. Neben Detlef Eßbach als Aufsichtsratsvorsitzender wurde Dr. Simone Schütte-Leifels aus Marsberg sowie Theo Bremke und Christian Pieper aus Reiste-Eslohe für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Zudem beschlossen die Vertreter der rd. 18.000 Mitglieder eine 2%-ige Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr.