Verbundmodell der Genossenschaftsbanken im Hochsauerland erfolgreich platziert

Dabei gab es zum Ende des Jahres einen Wechsel: Dr. Stefan Eckhardt wechselte als Vorstand für Markt und Vertrieb nach Marsberg und folgte damit auf Dirk Lüddecke, der bereits im Laufe des Jahres 2021 seinen Abschied bekannt gab.

Wiederum hohe Zuwächse im Kundengeschäft

„Trotz aller widrigen Umstände haben wir unsere Ziele erreicht. Das Jahr stand mal wieder ganz im Sinne einer Umverteilung von Spargeldern in Richtung von Kapitalmarktprodukten“ erklärt Dirk Schulte, Marktvorstand in Eslohe und Oeventrop. Die Bank verwaltet insgesamt 531 Millionen Euro Kundeneinlagen, ein Plus von 4,5%.

„Eine Anlageberatung mit Blick auf die Vermögensstruktur ist im Hinblick auf die negative Zinslandschaft ein sehr guter Lösungsansatz, um dem Werteverzehr des Geldes entgegenzuwirken“ erklärt Dr. Stefan Eckhardt. So haben die Anlagekonten beim Verbundpartner Union Investment weiterhin Priorität in der Beratung. Die Entwicklung bestätigt dies: Die Kunden der Volksbank halten dort mittlerweile Werte von über 215 Millionen Euro. Ein Plus von 26% gegenüber 2020.

Das Kreditgeschäft war wiederum geprägt vom Wachstumstreiber der privaten Baufinanzierung. Der Anteil an Ausleihungen wuchs um knapp 5% auf 317 Millionen Euro. Das gesamte Kundenvolumen, also die Summe aller betreuten Einlagen und Kredite wuchs 2021 um rd. 9% auf 1,3 Milliarden Euro.

Kunden-Dialog-Center startet im Frühjahr

Die Bank vollzieht im Frühjahr einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und eröffnet ihr Kunden-Dialog-Center. Von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr stehen kompetente Mitarbeiter telefonisch sowie digital mittels Chats bzw. Videoberatung zur Verfügung.

„Die Frequenz am Bankschalter lässt auch bei uns weiter deutlich nach. Der Kunde nutzt zur Abwicklung der täglichen Geschäfte zusehends die digitalen Angebote der Bank. Dazu steht den fast 30.000 Kunden die neue Internetplattform inkl. der VR- Banking App zur Verfügung. Die Resonanzen sind durchweg positiv“ betont Dr. Stefan Eckhardt. Der genossenschaftliche Verbund wird die Anwendungen sukzessive weiterentwickeln. Seit Ausbringung der neuen VR Banking App haben sich die Nutzerzahlen in der Bank deutlich erhöht.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung haben sich die Vorstände im letzten Jahr auch zur Filialstruktur geäußert. Derzeit werden neben den drei Hauptstellen in Eslohe, Marsberg und Oeventrop noch 7 Bankstellen betrieben. Die Bank wird die Standorte regelmäßig analysieren, avisiert bis 2024 auch weitere Schließungen. In diesem Zusammenhang prüft sie weitere Kooperationsmöglichkeiten mit den Sparkassen und anderen Anbietern, um Bargeldzahlungen abzuwickeln.

Das zukünftige Bankstellennetzt wird allen Kundengruppen gerecht. Auch ältere Kunden, die z.B. keinen Zugriff auf Onlinebanking haben, werden in den Bankstellen weiterhin persönlich betreut.

„Wir werden den Kontakt zu den Mitgliedern und Kunden nicht verlieren. So haben wir in den letzten Jahren eine konstante Personalpolitik betrieben. Die Berater sind seit vielen Jahren Vertrauenspersonen in Geldangelegenheiten und in den Regionen sehr gut vernetzt. Ein wichtiger Faktor dabei ist das ehrenamtliche Engagement vieler Mitarbeiter“ erklärt Personalvorstand Hans-Jochen Zöllner.

Bilanzsumme 673 Mio€ +3%

Kundengesamtvolumen 1.289 Mio€ + 9%

Mitarbeiter 127

Mitglieder 17.980

Foto: Dr. Stefan Eckhardt, Marktvorstand Marsberg