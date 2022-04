Veranstaltungsreihe „Natürlich inspiriert“

Die natürliche Vielfalt von Lennestadt & Kirchhundem entdecken

Schauplatz für die 35 Veranstaltungen von April bis Oktober ist der Naturpark Sauerland Rothaargebirge mit dem Naturpark-Infozentrum „Feuer & Wasser“ (NIZ, Stationen in Lennestadt-Saalhausen und Kirchhundem-Oberhundem) und den Sauerland-Seelenorten in Lennestadt & Kirchhundem.

Die Veranstaltungen sollen dazu anregen, die natürliche Vielfalt unserer Region kennen zu lernen und die besonderen Schauplätze für sich zu entdecken. Die Lebensräume Bach und Wiese stehen neben Veranstaltungen an den inspirierenden Sauerland-Seelenorten im Fokus der Veranstaltungs-reihe. Bachuntersuchungen, Kochkurse sowie Kräuter- und Pilzwanderungen machen unsere Region für jedermann erlebbar. Wer tiefer in die Naturwelt abtauchen möchte, um sich auf eine innere Reise zu begeben oder inspiriert zu werden, findet dazu ebenfalls das passende Angebot in der Veranstaltungsreihe.

Alle Infos zu den Veranstaltungen sind auf der Homepage der Tourist-Info unter www.lennestadt-kirchhundem.de aufgeführt oder im Booklet der Veranstaltungsreihe zusammengefasst. Das Booklet ist in den Tourist-Informationen in Altenhundem, Saalhausen und Oberhundem sowie den Rathäusern in Lennestadt und Kirchhundem erhältlich.

Durch das Engagement der heimischen Kooperationspartner und der Kur- und Verkehrsvereine in Saalhausen und Oberhundem, des Naturparks Sauerland Rothaargebirge sowie des Landesbetriebs Wald und Holz NRW konnte die bunte Veranstaltungsreihe entstehen.

Quelle: Tourist-Information-Lennestadt-Kirchhundem Links Luisa Möser (Leiterin der Tourist-Info) und rechts Lisa Steinbach (Mitarbeiterin der Tourist-Info).

Morgenwanderungen in den Osterferien

Den Anfang der Veranstaltungsreihe macht die Morgenwanderung „Schwarz-Licht“ Morgenstimmung im Schwarzbachtal mit dem Ranger des Landesbetriebes Wald und Holz NRW Ralf Schmidt. Am 18. und 21. April beginnt jeweils um 7:00 Uhr morgens die Wanderung an der Gaststätte „Zur Hahnenquelle“. Von dort aus geht es vorbei an gurgelnden Bächen bis schließlich der Blick auf das Schwarzbachtal bei Sonnenaufgang eröffnet wird. Nach der rund 12 km langen Morgenwanderung (mittlere Schwierigkeit) mit aufschlussreichen Informationen rund um das Naturschutzgebiet Schwarzbachtal erwartet alle Wanderer an der Gaststätte „Zur Hahnenquelle“ ein reichhaltiges Frühstück. Für die begleitete Wanderung inkl. Frühstück wird ein Kostenbeitrag von 28,00 € für Erwachsene, 15,00 € für Kinder von 7-17 Jahren und 7,00 € für Kinder bis 6 Jahre verlangt.

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem bis 3 Tage vor Veranstaltungstermin per E-Mail an info@lennestadt-kirchhundem.de oder per Telefon unter der Nummer 02723 608800 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.