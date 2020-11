Veranstaltungen in Möhnesee – Jahresübersicht 2021

Noch immer keine Entwarnung, noch immer kein Leben ohne Corona. Zuversichtlich ist Möhnesee trotzdem und gibt die bis jetzt aktuellen Veranstaltungen für das Jahr 2021 bekannt.

Eine Bildergalerie auf der Bürgerwald-Webseite wurde hochgeladen: https://www.moehnesee.de/Buergerwald-Moehnesee 200 Bäumchen sind gepflanzt worden. Die Anbringung der Plaketten ist in Bearbeitung. Weitere Bilder folgen.

Für alle Radfahrer*innen und für diejenigen die etwas los werden möchten, ist diese Umfrage genau richtig (bis 30.11.2020), https://fahrradklima-test.adfc.de/

Die Veranstaltungen

04.03.2021 Körbecke > Wochenmarkt Saisonstart

01.04.2021 Günne Staumauer > Schifffahrt Saisonanfang

10.04.2021 Körbecke > Musikzug/Frühlingskonzert

25.04.2021 Kreis Soest und Möhnesee > Anradeln

13.-16.05.2021 Körbecke Seepark > Cheatday Streetfood Festival

26.06.2021 Günne > Möhnesee-Pokal-Lauf

30.06.2021 Körbecke > Seepark Sparkassen-Firmenlauf

09.07.2021 Delecke > Musical Tatort-Dinner open Air

15.07.2021 Körbecke Seepark > FeierAbend am See

22.07.2021 Körbecke Seepark > FeierAbend am See

24.07.2021 Körbecke > BHTC Möhnesee Triathlon

29.07.2021 Körbecke Seepark > FeierAbend am See

06.-08.08.2021 Körbecke Seepark > Brückenfest

12.08.2021 Körbecke Seepark > FeierAbend am See

15.08.2021 Echtrop > 2. Kids-Mudder NRW

20.- 22.08.2021 Körbecke Seetreppe > 100 Jahre SpVg. Möhnesee

22.08.2021 Echtrop > Lake Run Möhnesee

22.08.2021 Körbecke Seepark > Kinder-Fun-Triathlon

17.-19.09.2021 Körbecke Seepark > Cheatday Streetfood Festival

03.10.2021 Körbecke > Bauernmarkt

17.10.2021 Theiningsen > 14. Drachenfest

24.10.2021 Günne Staumauer > Saisonabschluss Schifffahrt