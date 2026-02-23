Veltins spendet 30.000 Euro für den Kampf gegen Brustkrebs und für gesellschaftliche Teilhabe

Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Jährlich werden etwa 71.000 Neuerkrankungen diagnostiziert – eine von acht Frauen entwickelt im Laufe ihres Lebens Brustkrebs. Eine frühzeitige Entdeckung ermöglicht eine weniger belastende Behandlung und verbessert die Überlebenschancen der Patientinnen erheblich.

Überlegener Tastsinn erkennt kleinste Gewebeveränderungen

Hier setzt die gemeinnützige Organisation discovering hands mit einem innovativen Konzept an: Blinde und sehbehinderte Frauen werden innerhalb einer Qualifizierung zu Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen (MTU) ausgebildet. Mit ihrem überlegenen Tastsinn können sie bereits kleinste Gewebeveränderungen in der Brust ertasten. Die Brauerei C. & A. Veltins unterstützt dieses wichtige Engagement im Kampf gegen Brustkrebs und für gesellschaftliche Teilhabe mit 30.000 Euro, weil es wirkungsvolle Weichen stellt.

„Mit dieser Spende möchten wir nicht nur die herausragende Arbeit von discovering hands fördern, sondern auch das Bewusstsein für Brustkrebsfrüherkennung und die Bedeutung von Inklusion in unserer Gesellschaft schärfen“, erklärt Brauerei-Inhaberin Susanne Veltins. „Wir sind sehr dankbar für die großzügige Spende der Brauerei C. & A. Veltins. Das hilft uns, unsere Arbeit weiter auszubauen und noch mehr MTUs auszubilden, um sie in Praxen und discovering hands-Zentren einzusetzen“, so Dr. Frank Hoffmann, Ideengeber und Geschäftsführer von discovering hands. Der symbolische Scheck wurde am Stammsitz der Brauerei in Meschede-Grevenstein übergeben, bei dem Dr. Hoffmann zusammen mit zwei Kolleginnen die aktuellen Projekte und zukünftigen Pläne vorstellte.

Ein doppelter sozialer Mehrwert

Das Konzept von discovering hands, das von Mülheim an der Ruhr aus bundesweit aktiv ist, schafft doppelten sozialen Mehrwert: Es verbessert die medizinische Brustkrebsfrüherkennung für Patientinnen, denn moderne Früherkennungsmaßnahmen wie die taktil fokussierte Diagnostik ergänzen bestehende Screening-Programme und können Leben retten. Zudem ermöglicht es blinden und sehbehinderten Frauen eine dauerhaft nachhaltige berufliche Perspektive, indem es ihre besondere sensorische Fähigkeit als berufliche Stärke anerkennt und nutzt. Die Initiative leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Inklusion behinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt, indem sie echte Arbeitsplätze in einem medizinischen Umfeld schafft und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbaut.

Jahrzehntelanges gesellschaftliches Engagement

Seit über 25 Jahren bündelt die Brauerei C. & A. Veltins ihre Jahresspende und unterstützt damit die Arbeit von Vereinen, Verbänden und Institutionen, die sich ehrenamtlich oder gemeinnützig für das Gemeinwohl einsetzen und Forschung, Bildung und Kultur ermöglichen. Susanne Veltins: „Wir sind uns unserer hohen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und machen uns die jährliche Entscheidung für den Spendenempfänger nicht leicht. Aber wir wissen, dass wir in all den Jahren zahlreiche neue Projekte der einzelnen Institutionen unterstützen konnten.“ Mit der Spende an discovering hands wird dieses Engagement um einen wichtigen gesundheitlichen und integrativen Aspekt erweitert.



