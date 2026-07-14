Veltins setzt auf vielseitige Prävention bei betrieblicher Gesundheitsförderung

In mehreren Modulen zum Thema „Bewegung“, „Ernährung“ und „Stressmanagement“ lernen die 22 Auszubildenden in Theorie und Praxis, wie sich körperliche Aktivität, Entspannung und gesunde Ernährungsgewohnheiten mit dem beruflichen Alltag in Einklang bringen lassen. Ebenso werden Führungskräfte in regelmäßigen Schulungen für ein frühzeitiges Erkennen von Belastungen bei Mitarbeitenden sensibilisiert.

Gesundheit macht den Unterschied

Seit 2017 bündelt Veltins Vital Angebote für Mitarbeitende zu Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit und Vorsorge. Die Teilnahme steht allen Beschäftigten offen und soll in erster Linie das Bewusstsein für die eigene Gesundheit schärfen. Der Firmenlauf in Meschede, die jährliche Grippeschutzimpfung sowie die orthopädische Fußsprechstunde gehören zu den besonders nachgefragten Terminen. Ergänzt wird das Angebot durch Vitamin-D-Tests zur Winterzeit, Ernährungstipps, ein gesundes Kantinenangebot sowie dem Bike-Leasing. Über das Work-Life Portal, eine App, die von der Techniker Krankenkasse gefördert wird, können die Beschäftigten passende Online-Kurse auswählen und sich zu vielfältigen Aktionen anmelden

Quelle: Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG Während der Gesundheitstage stehen die Themen Prävention, Mobilität und Sensibilisierung im Vordergrund.

Neues Angebot: Brustkrebsvorsorge

Ein besonderes Event sind jedes Jahr die zweitägigen Gesundheitstage, die mit kompetenter Beratung und Fürsorge die vielen Bausteine der Prävention zusammenführen. In diesem Jahr wird es erstmals ein Angebot zur Brustkrebsvorsorge geben. Dazu kooperiert die Brauerei mit der gemeinnützigen Organisation „Discovering Hands“, die blinden und sehbehinderten Frauen zu Medizinisch-Taktilen Untersucherinnen (MTU) ausbildet. Durch ihren besonders ausgeprägten Tastsinn können MTUs bereits kleinste Gewebeveränderungen der Brust frühzeitig erkennen. Im vergangenen Jahr umfasste das Programm der Gesundheitstage unter anderem einen Bike-Sicherheitscheck, Hautscreenings und eine VR-gestützte Entspannungsstation, die mit 360-Grad-Naturwelten zum Abschalten einlud. Unterm Strich steht das mehrdimensionale Gesundheitsmanagement der Brauerei C. & A. Veltins für ein niederschwelliges Programm, das die Mitarbeitenden auf vielen Wegen erreicht.