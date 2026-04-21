Veltins setzt auf DTM: Motorsport-Sponsoring bis 2028 verlängert 

Die Brauerei C. & A. Veltins baut ihr Engagement in der Motorsportsaison 2026 aus und startetet mit Begeisterung in die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Mit der gleichzeitigen Verlängerung der erfolgreichen Kooperation mit Porsche Motorsport bis 2028 unterstreicht die sauerländische Privatbrauerei ihre kontinuierliche Präsenz in einer der populärsten Rennserien Europas. Zum Start der aktuellen Rennserie am 24. April am Red Bull Ring im österreichischen Spielberg zeigt Veltins auf der Rennstrecke erneut prominente Präsenz: Mit auffälligem Veltins-Branding gehen die beiden Fahrzeuge des Porsche-Kundenteams Manthey an den Start. Hinter dem Steuer: die erfolgreichen GT3-Piloten Thomas Preining und Ricardo Feller. „Die DTM genießt bei Motorsportfans einen attraktiven und hohen Stellenwert ebenso wie die beiden Boliden des Porsche-Kundenteams Manthey“, erklärt Marketingdirektor Stefan Wiesmann. „Motorsport-Sponsoring ist für uns seit vielen Jahren eine wichtige strategische Partnerschaft. Die Marke Veltins erzielt hier eine hohe Sichtbarkeit in Verbindung mit starken Emotionen.“

DTM begeistert Fans an der Strecke und im TV

Veltins knüpft 2026 an eine lange motorsportliche Tradition im Sponsoring an, zumal die DTM zu den hochklassigen GT-Sprintserien weltweit zählt. In der neuen Saison kämpfen 24 GT3-Fahrzeuge von zehn Teams in insgesamt 16 Rennen um den Titel. Sechs Rennwochenenden finden in Deutschland statt, ergänzt durch internationale Stopps in Zandvoort und Spielberg. Alle Rennen werden live im Free-TV übertragen und sorgen so für eine flächendeckende Reichweite – sowohl an den Rennstrecken als auch vor den Bildschirmen. Damit bietet die DTM eine ideale Plattform für die Veltins-Markenpräsenz in einem emotionalen und dynamischen Umfeld.

Quelle: Veltins DTM, Testfahrten, Red Bull Ring 2026 – Foto: Gruppe C Photography

Erfolgreiche Partnerschaft mit Tradition

Die Verbindung zwischen Veltins und Porsche Motorsport besteht bereits seit 2009 und hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Ein besonderes Highlight der jüngsten Vergangenheit: Das Porsche-Kundenteam Manthey sicherte sich 2025 beim Saisonfinale in Hockenheim sowohl die Team- als auch die Fahrerwertung und setzte so seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort. Zudem gewann Nachwuchsfahrer Morris Schuring den erstmaligen Titel „Rookie of the Year“. 2026 steht für Manthey zudem ein besonderes Jubiläum an: Das Team feiert sein 30-jähriges Bestehen und blickt auf eine dynamische Entwicklung von einem kleinen Rennstall zu einer international renommierten Größe in der Automobilbranche und im Motorsport zurück.

Emotionales Markenumfeld mit hoher Strahlkraft

Das Engagement der Brauerei C. & A. Veltins geht dabei über das klassische Sponsoring hinaus. Neben der Markenpräsenz auf den Fahrzeugen und der Fahrerbekleidung umfasst die Kooperation auch umfangreiche Ausschankrechte – unter anderem in Hospitality-Bereichen, bei Events sowie in exklusiven Kundenformaten. Mit dem erweiterten Engagement in der DTM unterstreicht die Brauerei C. & A. Veltins ihre strategische Ausrichtung, Markenpräsenz in emotionalen Erlebniswelten zu verankern. Die Verbindung aus Spitzensport, Technik und Teamgeist bietet dabei ideale Voraussetzungen, um die Marke nachhaltig zu positionieren – auf der Rennstrecke, im TV und bei den Fans. Stefan Wiesmann: „Die DTM-Saison 2026 verspricht damit nicht nur motorsportliche Höchstleistungen, sondern auch eine starke Bühne für Veltins als engagierten Partner im internationalen Motorsport.“