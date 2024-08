Veleda Höhle Bestwig: Jungfrauen – Menschenfresser – Wagehälse

Am Sonntag, den 01. September 2024 steht an der Veleda Höhle in Bestwig-Velmede alles unter dem Motto „Jungfrauen – Menschenfresser – Wagehälse: 200 Jahre Tourismus in der Veleda Höhle“. Zu diesem Thema werden an diesem Tag Sonderführungen durch die Höhle angeboten. Die große deutsche Heimatdichterin Annette von Droste-Hülshoff besuchte die Kulturhöhle im Herbst 1824. Selbst 200 Jahre später gilt sie immer noch als eine der prominentesten Besucher. Höhlenführer Stephan Nüse nimmt die Teilnehmer der Sonderführung mit auf eine Reise in die Velmeder Zeitgeschichte: Er berichtet über die Erschließung der Höhle ab 1897, Ausgrabungen von 1910, mutige Entdecker und Wagehälse sowie Sagen und Bräuche der geschichtsträchtigen Veleda Höhle.

Für die Höhlenführung sind warme, bequeme und schmutzunempfindliche Kleidung sowie festes Schuhwerk in jedem Fall erforderlich. Bei einer Luftfeuchtigkeit von > 95% liegen die Temperaturen in der Höhle bei ca. 8 Grad. Helm und Geleucht (Taschenlampen) werden gestellt.

Drei Sonderführungen werden angeboten. Diese finden am 01. September um 9:30 Uhr, 11:30 Uhr und 13:30 Uhr statt. Eine Führung dauert ca. 90 Minuten. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und kostet 10 Euro pro Person. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf maximal 6 Personen begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung per Email unter sonderfuehrung@veleda-hoehle.de erforderlich. Weitere Informationen unter www.veleda-hoehle.de.