Veischeder Sonnenpfad ausgezeichnet

Der beliebte Wanderweg rund um das Veischedetal erhielt Anfang Januar auf der Messe CMT in Stuttgart zum 4. Mal die Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“. Das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ legt deutschlandweite Standards für Wanderwege fest, um langfristig die Wanderwegeinfrastruktur in den Regionen zu verbessern. Dabei wird der Weg in 4 km lange Abschnitte unterteilt, welche dann durch 23 Wahl- und 9 Kernkriterien überprüft werden. Pro 4 km-Abschnitt sind 11 Punkte aus den Wahlkriterien notwendig. Die Kernkriterien müssen hingegen über die Gesamtstrecke erfüllt werden.

Eine besondere Herausforderung im Rahmen der Zertifizierung kam durch die Borkenkäferplage. Viele Wege sind durch den Abtransport des Holzes in Mitleidenschaft gezogen und auch die ein oder andere Kennzeichnung an den Bäumen geht verloren. Doch auch diese Hürden wurden genommen, sodass der Veischeder Sonnenpfad sich für weitere 3 Jahre über das Zertifikat freuen darf.

Der Veischeder Sonnenpfad mit der Markierung „V“ bietet auf rund 37 Kilometern Wanderspaß vom Feinsten. Er wurde 2011 von den Gastronomen der Interessengemeinschaft „Gastronomie Veischedetal“ eingeweiht und erstmals 2013 zertifiziert. Der Sonnenpfad lässt sich bequem in zwei Etappen aufteilen. Die Touren bieten auf geschwungenen Wegen mit der einen oder anderen anspruchsvollen Steigung viel Ausblick und naturnahe Erlebnisse. Neben schmucken Fachwerkdörfern laden die Burg Bilstein und die Hohe Bracht zum Erobern ein. Die Gastgeber der „Gastronomie Veischedetal“ am Veischeder Sonnenpfad bieten nicht nur gemütliche Einkehrmöglichkeiten für das leibliche Wohl, sondern auch vielfältige Übernachtungsangebote.

Sabine Risse vom Sauerland-Tourismus e.V. nahm stellvertretend für die IG Veischedetal und die Touristiker*innen am Veischeder Sonnenpfad die Urkunde vom Präsident des Deutschen Wanderverbandes, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, auf dem CMT in Stuttgart entgegen.

www.lennestadt-kirchhundem.de