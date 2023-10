Urlaubsregion Sauerland – warum es nicht immer das Ausland sein muss

Deutschland gilt nach wie vor als eines der beliebtesten Reiseländer auch unter Einheimischen, denn es muss nicht immer der Flug ins Ausland sein, um einen wundervollen Urlaub voller Erlebnisse zu genießen. Die Vielfältigkeit des Landes macht es so reizvoll, denn die vielen großartigen Städte, die Küsten im Norden und die majestätischen Alpen im Süden zeigen die große Bandbreite an Möglichkeiten, um eine erholsame Auszeit zu genießen. Doch auch mitten in Deutschland gibt es wundervolle Gebiete, die für Ferien prädestiniert sind. Hierzu gehört auch das Sauerland in Nordrhein-Westfalen, welches mit abwechslungsreicher, prächtiger Landschaft und vielen interessanten Sehenswürdigkeiten lockt.

Das Sauerland als Urlaubsparadies

Das südöstlich von Dortmund liegende Gebiet des Sauerlands bietet viel mehr, als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Land der tausend Berge wird es auch genannt und in der Tat trägt es diesen Namen mit über 2700 Bergen zu Recht. Auch wenn hier nicht mit den eindrucksvollen Berggipfeln der Alpen zu rechnen ist, prägen die vielen über 400 Meter hohen Gesteinsverwerfungen das Bild dieses Landstrichs auf ganz eigene Weise und bieten nicht nur im Sommer beste Erholung. Denn auch wenn viele Menschen in ihren Ferien gerne in die Sonne und die Wärme möchten, gibt es doch auch immer mehr Urlauber, die kühlere und gerne auch regnerische Gebiete der großen Hitzeschlacht vorziehen. Und bei den vielen Ausflugszielen, die das Sauerland zu bieten hat, kann auch einmal ein etwas schlechteres Wetter problemlos auf beste Art kompensiert werden.

Ausflugsmöglichkeiten im Sauerland

Neben den bereits erwähnten Bergen, die zum Wandern, Fahrradfahren und im Winter zum Wintersport einladen, hat das Sauerland auch einige interessante Seen zu bieten. Fünf Talsperren bieten im Sommer den perfekten Badespaß und sportliche Betätigung kommt ebenfalls nicht zu kurt. So erleben Besucher bestes Strandfeeling und tollen Spaß, ohne lange Flugreisen in Kauf nehmen zu müssen. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen und Betätigung an der frischen Luft keine gute Idee darstellen, sind durch Spaßbäder, Schlösser und Burgen und einige interessante Museen genug Ideen vorhanden, um dennoch eine tolle Zeit zu verleben. Die Ausflugsmöglichkeiten im Sauerland sind in der Tat vielfältig und breit gestreut. Und auch die vielen unterschiedlichen Orte selbst bieten eine Menge Möglichkeiten, um auf Entdeckungstour zu gehen und sich den ein oder anderen bisher noch unbekannten Flecken des Gebiets zu erobern.

Wofür ist das Sauerland bekannt?

Natürlich hat auch diese Region ihre Eigenheiten, Sitten und Gebräuche, die über Generationen weitergegeben wurden und heute von den Einheimischen noch ebenso gepflegt und geachtet werden, wie früher. Neben den jährlich auszurichtenden Schützenfesten, auf denen jedes Jahr auch ein Königspaar gekürt wird, sind es die speziellen kulinarischen Spezialitäten, die im Sauerland ihren Ursprung haben und es zum Teil weit über dessen Grenzen hinaus geschafft haben. Hierzu gehört der Pumpernickel, welcher heute in so ziemlich jedem Supermarkt im ganzen Land zu finden ist, dessen Entstehung jedoch im Sauerland zu suchen ist.



Wer also eine interessante und abwechslungsreiche Region für einen entspannten und dennoch aktiven Urlaub sucht, ist mit dem Sauerland bestens beraten. Zu jeder Jahreszeit bietet dieses Gebiet die besten Möglichkeiten für unterschiedlichste Aktivitäten und die Schönheit der Landschaft steht anderen Gebieten in nichts nach.