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Urlaubslektüre zur Wirtschaftswunderzeit in Belecke: Band V der Reihe „Belecke. Lebendige Geschichte.“

Am diesjährigen Belecker Sturmtag konnte das siebenköpfige Redaktionsteam den neuesten Band der vom Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. herausgegebenen heimathistorischen Buchreihe „Belecke. Lebendige Geschichte.“ vorstellen.

13. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Thomas Schöne

Am diesjährigen Belecker Sturmtag konnte das siebenköpfige Redaktionsteam den neuesten Band der vom Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. herausgegebenen heimathistorischen Buchreihe „Belecke. Lebendige Geschichte.“ vorstellen. Thema des von Hans-Jürgen Raulf und Werner Rellecke editierten Einzelbandes ist die Wirtschaftswunderzeit in der alten Badestadt, mithin die Jahre 1945 bis 1975.

Auf fast 270 Seiten wird anschaulich, unterhaltsam und kenntnisreich ein wenig bearbeitetes Kapitel sauerländischer Wirtschaftsgeschichte erzählt. Beleuchtet werden alle seinerzeit vorhandenen Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe sowie sämtliche Einzelhändler und Dienstleister. Auch die Belecker Industriegeschichte wird gestreift. Hunderte von Fotos, weit überwiegend bislang unveröffentlicht, machen das Werk auch zu einem Augenschmaus. Mit Blick auf die beginnenden großen Ferien also eine ebenso sommerlich-leichte wie interessant-informative Urlaubslektüre. Sie kann zum Preis von 19,00 EUR in der Buchhandlung Hoppe, Bahnhofstraße 14, Belecke, erworben werden.

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