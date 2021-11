Urlaub von der Allergie

Allergikerfreundliche Betriebe machen es möglich Ein Urlaub für Allergiker bei bestmöglichen Bedingungen – das ist im Schmallenberger Sauerland und in der Ferienregion Eslohe schon seit April 2013 möglich. Die beiden Gemeinden sind die ersten Allergikerfreundlichen Regionen in Nordrhein-Westfalen. Der Bedarf ist vorhanden: Jeder dritte Deutsche leidet an einer Allergie, Tendenz steigend. Neueinstieg für jeden Betrieb […]