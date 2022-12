Urlaub mit Kleinkindern im Sauerland: die besten Tipps

Das Sauerland hat eine Menge zu bieten in Sachen Freizeitspaß. Ob Wandern, Radfahren oder einfach eine Auszeit genießen, hier ist für jeden etwas dabei. Doch nicht nur Erwachsene kommen auf ihre Kosten, auch die Kleinsten unter uns. Wir zeigen, was man in einem Urlaub mit kleinen Kindern im Sauerland auf keinen Fall verpassen sollte.

Sauerlandpark in Hemer

Der Sauerlandpark in Hemer ist extrem beliebt, da er für die Kleinen jede Menge zu bieten hat. Es können verschiedene Themengärten erkundet werden, zum Beispiel der Sinnes- und Klanggarten oder der Irrgarten, Spielplätze unsicher gemacht werden und vom Jübergturm genießt man einen wunderschönen Ausblick. Ist das Wetter schön, lässt sich hier gut und gern ein ganzer Tag mit der gesamten Familie verbringen.

Adresse Sauerlandpark:

Nelkenweg 5-7

58675 Hemer

Felsenmeer Hemer

Direkt nebenan gibt es das Felsenmeer zu entdecken. Wer sich auf die große Aussichtsplattform begibt, hat einen faszinierenden Blick auf die Welt der Felsen und Steine. Natürlich dürfen auch die Wege über die Brücke und die Holzstege nicht fehlen. Das gesamte Gelände ist bewaldet und lässt einen die Geologie des Sauerlands hautnah und sehr kurzweilig erleben. Da das Felsenmeer direkt an den Sauerlandpark grenzt, lassen sich diese beiden Ausflugsziele wunderbar miteinander verbinden.

Adresse Felsenmeer Hemer:

Deilinghofer Str. 71

58675 Hemer

Wildwald Voßwinkel

Hier gibt es genau das zu bestaunen, was der Name bereits vermuten lässt: Wild. Von Rehen über Hirsche bis hin zu Wildschweinen und Eulen ist alles dabei. Für kleine Tierliebhaber ist der Wildwald Voßwinkel also ein echtes Paradies. Im Sommer ist es hier übrigens schön kühl, da der größte Teil dieses Parks bewaldet ist. Wenn die Kinder noch im Wagen sitzen, dann sollte dieser geländegängig sein. Bequemer ist es allerdings mit einer geeigneten Kraxe, so ist man unabhängiger unterwegs und die Kleinen können sich zwischendurch trotzdem einmal ausruhen. Besonderes Highlight ist übrigens, dass man im Wildwald Voßwinkel übernachten kann, zum Beispiel in einem Ziegenhotel oder einem Baumzelt. Spannung und Spaß pur sind hier für kleine Entdecker garantiert.

Adresse Wildwald Voßwinkel:

Bellingsen 5

59757 Arnsberg

Tropfsteinhöhle Bilsteinhöhle

Im Sauerland gibt es zahlreiche Tropfsteinhöhlen. Besonders beeindruckend ist die Bilsteinhöhle in Warstein. Hier kann man eine interessante Führung durch die Schauhöhle machen und komplett in die spannende Welt der Tropfsteine eintauchen. Sogar ein Höhlenbach durchfließt das Höhlensystem. Während etwa 400 Meter der gesamten Höhle begangen werden können, bleibt der restliche Teil Höhlenforschern vorbehalten. Beeindruckend ist der Besuch dennoch. Verbunden werden kann er mit dem Wildpark und dem Waldspielplatz in Warstein.

Adresse Bilsteinhöhle:

Im Bodmen

59581 Warstein

Erlebnisbad AquaMaris

Es regnet im Familienurlaub im Sauerland und eine Schlechtwetter-Alternative wird gesucht? Dann ist das Erlebnisbad AquaMaris bestens geeignet. Zahlreiche Rutschen, ein liebevoll gestaltetes Kinderbecken und verschiedene Wassertiere versprechen jede Menge Spaß für die Kleinen. Aber natürlich ist auch Schwimmen und Schwimmen lernen in den größeren Becken möglich. Selbst in der wärmeren Jahreszeit lohnt sich ein Besuch, denn im Außenbereich befindet sich ein Spielbereich für Kinder und eine große Wiese zum Liegen.

Adresse Erlebnisbad AquaMaris:

Böddinghauser Feld 1

58840 Plettenberg

Dinosaurier Ausstellung

Im Gewölbekeller des Haus Hövener in Brilon wartet eine faszinierende Dinosaurier Ausstellung auf die Kinder. Hier lässt es sich vollkommen eintauchen in die Welt der Urzeitwesen und außerdem kann die spannende Welt der Mineralien erkundet werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Ausstellung wirklich kurzweilig gestaltet und sehr gut auf kleinere Kinder zugeschnitten ist. Durch Filme, Lupen für die Mineralien und ein Dinosaurier Skelett, neben dem man einen Größenvergleich wagen kann, ist die Ausstellung zudem recht interaktiv.

Adresse Museum Haus Hövener:

Am Markt 14

59929 Brilon

Sauerländer Kleinbahnmuseum

Für kleine Eisenbahnfans ist das Sauerländer Kleinbahnmuseum genau das richtige. Das Highlight: Regelmäßig kann man Bahnfahrten mit den Museumszügen buchen. Die historischen Wagons werden von einer Dampflok gezogen. Solche Anblicke lassen die Herzen von Eisenbahnfans natürlich höherschlagen. Der Ausflug ist daher nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen gut geeignet.

Adresse Märkische Museums-Eisenbahn e. V. Sauerländer Kleinbahn:

Elsetalstraße 46

58849 Herscheid

Erlebnisberg Kappe

Wer Wintersport liebt, der kommt am Erlebnisberg Kappe mit seinen zahlreichen Pisten und Skiliften voll auf seine Kosten. Doch auch im Sommer lohnt sich der Erlebnisberg als Ausflugsziel, denn ein Spielplatz, Bagger und mehrere Trampoline sorgen für jede Menge Action. Wer bereits mit etwas größeren Kindern unterwegs ist, kann sogar die Sommerrodelbahn oder den Kletterpark nutzen. Wer den Naturerlebnispfad begehen möchte, dessen Kinder sollten bereits gut laufen können oder in einer Trage mitgenommen werden, da der Weg nicht gut für Kinderwagen geeignet ist.

Adresse Erlebnisberg Kappe:

Kapperundweg

59955 Winterberg

Jede Menge los für Kleinkinder im Sauerland

Kleine Kinder sind neugierig und wollen ständig etwas Neues erleben. Dafür ist das Sauerland bestens geeignet, denn hier kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten. Und dabei ist es egal, ob man den Familienurlaub ins Sauerland im Sommer oder im Winter plant, zu jeder Jahreszeit gibt es hier jede Menge zu entdecken.