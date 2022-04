Urlaub in Deutschland – Urlaubsziele für alle

Deutschland ist voll von Kultur, Einwohnern mit unterschiedlich Hintergründen und Traditionen und bietet viele spannende Urlaubsziele für alle. Ganz gleich, ob Sie Kunst, Kultur und Geschichte erleben oder auf dem Oktoberfest feiern möchten, ein Urlaub in Deutschland ist für eine Vielzahl von in- und ausländischen Touristen attraktiv.

In diesem Artikel wollen wir Ihnen zwei oftmals unterschätzte Regionen genauer vorstellen: das Sauerland und die Ostsee. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie einen perfekten Familienurlaub im Sauerland verbringen können und wie ein Yachtcharter an der Ostsee zu einem unvergesslichen Erlebnis werden kann.

In Norddeutschland finden Sie die schönen Strände der Nord- und Ostsee, den Nationalpark Wattenmeer und die Inseln Sylt, Flör und Helgoland. Norddeutschland ist flach und eignet sich hervorragend zum Radfahren. Der Unterschied zu Süddeutschland z.B. zu Bayern ist gewaltig! Kombinieren Sie eine Reise nach Dänemark mit einem Besuch in Norddeutschland.

Gründe für einen Familienurlaub in Sauerland

Ein gelungener Familienurlaub braucht zwei entscheidende Zutaten: Glückliche Kinder und zufriedene Eltern. Das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe bieten alles, was Sie für Ihren perfekten Familienurlaub brauchen: Kinderfreundliche Unterkünfte, echte Naturerlebnisse, spannende Ausflugsziele und das „gewisse Etwas“ an Kinderfreundlichkeit. Für fröhliche Familien bietet die Ferienregion Sauerland viele spannende, günstige und sogar kostenlose Angebote.

Die Region überzeugt mit einem vielfältigen und umfassenden Angebot für einen Urlaub mit der Familie im Sauerland: Ferienwohnungen und Appartements auf den Ferienhöfen oder komfortable Zimmer in einem der Familienhotels Sauerland. Ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm, tolle Spielplätze und Wanderwege für Familien werden Sie überzeugen!

Bootsurlaub an der Ostsee

Eine wahrlich unterschätzte Urlaubsregion gerade für Familien ist die Ostsee. Sport treiben oder einfach nur Sportveranstaltungen anschauen? Die Ostsee und die nahe gelegenen Gebiete bieten eine breite Palette an Aktivitäten. Wählen Sie aus dem Angebot an Land und auf dem Wasser die Aktivitäten aus, die Ihnen gefallen, wie z.B. Segelevents, Beachvolleyball und Handball, Surfing Cups und Kite Surfing Events, um nur einige zu nennen. Mit ihren Tausenden von Inseln und der langen, zerklüfteten Küste bietet die Ostsee eine fantastische Kulisse für einen Segelurlaub. Genießen Sie einen Segeltörn auf der Ostsee. Kräftige Winde und fast nicht vorhandene Strömungen und Gezeiten machen das Segeln einfach.

Sie können sogar an einer Regatta z.B. mit einem Katamaran teilnehmen oder einfach einen Platz auf einer Jacht buchen. Ein einzigartiges Erlebnis ist sicher mit einem traditionellen Segelschiff namens „Windjammer“ die Küsten zu entdecken. Was auch immer Sie tun, mit einem Bootsurlaub an der Ostsee, wird Sie ein erstaunliches Ereignis erwarten. Segelschulen bieten Kurse an und stellen die notwendige Ausrüstung zur Verfügung.

Wie man eine Reiseroute vorbereitet

Wenn Sie dieses Jahr eine Reise machen wollen, erfahren Sie hier ein paar Tipps, wie Sie eine einfache Reiseroute erstellen können. Ein Reiseplan enthält alle Elemente einer Reise, von den Hotelaufenthalten bis zu den Reisezielen. Er kann äußerst nützlich sein, ganz gleich, ob Sie einen Kurzurlaub oder einen längeren Segelurlaub planen. Eine gute Reiseroute gibt der Reise Struktur und maximiert die Anzahl der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Auch wenn es wie eine gewaltige Aufgabe erscheint, ist ein Reiseplan ganz einfach zu erstellen. Mit Ihren grundlegenden Reiseinformationen und einer Karte können Sie eine ganze Reise effizient und organisiert planen.

Damit werden Sie sich wohler fühlen, wenn Sie wissen, wo Sie jede Nacht übernachten werden, wann der Zug oder der Bus zu Ihrem nächsten Ziel abfährt und was es an jedem Ort zu sehen und zu tun gibt:

1. Entscheiden Sie, wie lang Ihre Reise sein soll

2. Legen Sie ein Budget fest

3. Wählen Sie ein Reiseziel

4. Bedenken Sie alle erforderlichen Nachweise und Impfungen

5. Erstellen Sie einen planmäßigen Ablaufplan Ihrer Reise

6. Suchen Sie Unterkünfte für jede Stadt oder Region, in der Sie einen Aufenthalt planen

7. Legen Sie fest, wie Sie von einem Ort zum nächsten reisen werden und wie lange Sie dafür brauchen werden

8. Finden Sie Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, gruppieren Sie sie nach Regionen und beginnen Sie mit dem Ausfüllen Ihres Reiseplans

9. Buchen Sie das Transportmittel (Mietwagen, Flüge, Züge, Busse, etc.)

10. Buchen Sie Ihre Unterkünfte

11. Überlegen Sie sich die (vorab) Buchung von lokalen Transportmitteln und Aktivitäten

12. Erstellen Sie eine Packliste

13. Genießen Sie die Reise und bleiben Sie flexibel

Organisiert zu sein ist großartig, es reduziert Ihren Stresspegel und ermöglicht es Ihnen, Ihr Reiseziel in vollen Zügen zu genießen. Wie ein altes Sprichwort sagt: Nicht planen bedeutet planen zu scheitern.

Vermeiden Sie es jedoch, alles bis ins kleinste Detail zu planen. Ein bisschen Flexibilität verleiht jeder Reise die richtige Würze. Manchmal sind unsere denkwürdigsten Erlebnisse diejenigen, die völlig ungeplant waren.