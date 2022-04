Urlaub im Sauerland: Wo man mal gewesen sein sollte!

Das Land der 1000 Berge ist immer einen Besuch wert, denn im Sauerland gibt es sowohl Erholungsziele, aber auch Sehenswürdigkeiten, die sich wirklich lohnen. Und am Abend, bei einem gemütlichen Umtrunk in der Ferienwohnung oder im Hotel kann man dank guter Internetinfrastruktur einfach gemütlich eine Runde Book of Dead online spielen, die E-Mails checken oder einen Videochat mit Freunden starten. Was es im Sauerland noch alles zu entdecken gibt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vor allem im Sommer ein Genuss – der Sorpesee

Es gibt viele schöne Orte im Sauerland, Sundern gehört definitiv dazu. Im Hochsauerlandkreis gelegen, ist der Sorpesee einer der Publikumsmagneten zur heißen Jahreszeit. Der Stausee wird von Familien, Paaren, Senioren und Touristen im Sommer stark frequentiert und überzeugt nicht nur durch Badespaß, sondern auch durch zahlreiche Freizeitangebote entlang des Sees.

Wer hier zu Gast ist, kann sich beim Windsurfen, Tauchen, Segeln, Angeln, Golfen oder Klettern austoben, einen gemütlichen Spaziergang am Ufer machen oder eine Decke ausbreiten und die Sonne genießen. Eis gibt es in der Umgebung natürlich auch zu kaufen, für eine coole Abkühlung in den Sommermonaten.

Für Höhlenforscher ein Muss – die Atta Höhle

Wenn man gern unterhalb der Erdoberfläche ein Abenteuer erleben möchte, ist die Atta Höhle im Sauerland das richtige Ausflugsziel. Generell gilt das Sauerland als eine der Regionen mit den meisten Höhlen in Deutschland. Die Atta Höhle liegt direkt in der Hansestadt Attendorn und ist die wohl schönste Tropfsteinhöhle des Landes. Vor über 400 Millionen Jahren entstanden die ersten Formationen, heute erwartet Besucher ein beeindruckendes Labyrinth aus Tropfsteinen, Stalaktiten und Stalagmiten.

Insgesamt können von den 6.670 Metern der Höhe nur etwa 560 Meter öffentlich begangen werden. Der Rundgang dauert maximal 40 Minuten. Für den Ausflug sollte man immer eine warme Jacke mitbringen, denn die Temperatur steigt auch im Sommer nicht über neun Grad an. Für Käsefans lohnt es sich, anschließend im Shop vorbeizuschauen, denn hier kann der berühmte Atta-Käse erworben werden.

Für Familien mit Kindern ein Muss – der Panorama-Park

Anfang April beginnt die Saison im Panorama Park, der für Kinder ein echtes Erlebnis ist. Gelegen in Kirchhundem findet sich ein riesiges Abenteuergelände mit einer Sommerrodelbahn, Kletter- und Hüpfburgen und einem großen Streichelzoo. Auch der angrenzende Wildpark kann bei einem Parkbesuch bewundert werden. Hier leben Rotwildherden, Luchse, Wildschweine und Otter, die sich bereits an die menschlichen Besucher gewöhnt haben und oft aus ihren Behausungen schauen.

Der Park hat täglich bis 17 Uhr geöffnet, nur bei Regenwetter ist eine frühere Schließung möglich. Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet ein Kiosk leckere Pommes und Bratwurst an, sodass niemand hungrig auf Tour gehen muss. Auch Tierfutter für die zahmen Ziegen kann vor Ort gekauft werden.

Für Rätselfreunde ein Geheimtipp – Der Galileo-Park

Er ist noch nicht sehr bekannt im Sauerland und gilt daher als Geheimtipp. Der Galileo-Park liegt oberhalb des Lennetals und wurde nach dem bekannten Galileo Galilei benannt. Die pyramidenförmigen Bauten enthalten einen aufregenden Rätsel- und Wissenspark, der technische, naturhistorische und spannende Themen bereithält. Sieben Pyramiden formieren sich zu einem Gesamtbild, vier von ihnen dienen Veranstaltungen und Ausstellungen.

Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder bietet der Park jede Menge Abwechslung. Ein Lernspielplatz ermöglicht Ausgrabungen und interessantes Wissen, außerdem wird die größte Ausstellung einmal pro Jahr gewechselt und es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Für Ruhesuchende ein Genuss – der Naturpark im Rothaargebirge

Einfach mal abschalten, den Stress des Alltags vergessen und eine beeindruckende Landschaft kennenlernen? Der Naturpark im Rothaargebirge ist perfekt für Fans der Wanderlust geeignet und für jene, die sich entspannen möchten. Die waldreiche Umgebung bietet für jeden Geschmack den richtigen Wanderweg an, vom Anfänger bis zum Profi. Hier können Einzelgänger, Familien und Paare das Rothaargebirge entdecken und in beschaulicher Natur relaxen.

Zu den bekanntesten Wegen gehören unter anderem der Höhenflug und der Rothaarsteig. Letzterer ist einer der größten und bekanntesten Wanderwege in Deutschland und wurde als Premium-Weg klassifiziert. Der Höhenflug ist für jene Besucher geeignet, die bereits etwas Wandererfahrung mitbringen und ihre Fähigkeiten als Gipfelstürmer unter Beweis stellen wollen.

Für Fans der Entspannung – das Bad Sassendorfer Thermalbad

Wenn es während des Aufenthalts im Sauerland einmal regnen sollte, muss man nicht trübsinnig in der Unterkunft bleiben. In Bad Sassendorf bei Soest befindet sich eine der schönsten Erholungseinrichtungen Deutschlands, das Thermalbad. Das warme Salzwasser macht müde Glieder munter und sorgt für optimale Entspannung.

Wer gern spät unterwegs ist, kann jeden Monat am ersten Freitag bis Mitternacht in der Therme bleiben. Ein großzügiges Restaurantangebot mit Cocktailbar verwöhnt dazu kulinarisch. Selbstverständlich kommen hier nicht nur Wasserratten auf ihre Kosten, sondern auch Fans von Saunen und Meditation. In der Woche ist das Bad bis 22 Uhr geöffnet, an Sonntagen schließt es um 21 Uhr.

Wenn der Schnee fällt – der Winterberg im Sauerland

Während es im Sommer der Sorpesee ist, der Jung und Alt an seine Ufer lockt, bietet das Sauerland im Winter jede Menge Sportspaß im Schnee. Auf dem Winterberg findet man 28 Rodel- und Skipisten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Skiausrüstung muss dabei nicht mit ins Gepäck, denn auf dem Berg selbst lassen sich die flotten Bretter ausleihen. Wer noch keine Erfahrung gesammelt hat, kann in der anliegenden Skischule nicht nur den Umgang mit dem Equipment lernen, sondern auch gleich die ersten Schritte wagen.

Das sogenannte Skiliftkarussell bietet während der Saison jede Menge Abwechslung, vor allem freitags ist das Flutlichtfahren besonders beliebt. Beleuchtete Pisten ermöglichen rasante Abfahrten bis spät an den Abend, anschließend gibt es fetzige Après-Ski Partys in insgesamt zehn behaglichen Skihütten. Selbstverständlich werden hier auch Glühwein und andere Leckereien serviert, damit es den erschöpften Skifahrern an nichts fehlt.

Fazit: Das Sauerland bietet für jeden Geschmack das richtige Ziel

Einfach mal den Urlaub in Deutschland verbringen und damit Flugkosten sparen, aber trotzdem etwas erleben? Im Sauerland ist das möglich, denn in der Region rund um Soest gibt es viele Erlebnismöglichkeiten für Kinder und Erwachsene. Das freundliche Ambiente vieler kleiner und großer Städtchen, die herzliche Gastfreundschaft der Sauerländer und das köstliche Essen sind nur drei mögliche Gründe, warum sich ein Trip nicht nur im Sommer oder Winter lohnt. Auch im Frühjahr und Herbst gibt es einiges im Sauerland zu entdecken, von Wanderwegen bis Museen, vorbeikommen lohnt sich.