Urlaub im Sauerland: Diese Highlights musst du unbedingt gesehen haben

Sie bereiten sich auf einen Urlaub im Land der tausend Berge vor und suchen nach den besten Reisetipps für das Sauerland? Keine Sorge, in diesem Artikel geht es um die spannendsten Ausflugsziele in den Mittelgebirgsregionen. Wir besprechen Aktivitäten, die Sie im Sommer, im Winter und sogar an Regentagen im Sauerland genießen können, und geben Empfehlungen für ideale Familienziele. Es gibt genug Aktivitäten, die Ihnen Abenteuer und Entspannung gleichermaßen garantieren. Dann inmitten der wunderschönen Natur ganz relaxed die E-Zigarette anzünden, wobei Ihnen tausend verschiedene Produkte zur Verfügung stehen.

Der Sorpesee

Unsere Reise beginnt in Sundern, das im Sauerland liegt und für den Sorpesee bekannt ist – einen der fünf größten Stauseen im Sauerland. Dieser See, der auch der tiefste im Ruhrverband ist, ist eine Top-Attraktion für Familien, Paare und Menschen jeden Alters, besonders in den wärmeren Monaten des Jahres.

Was die Menschen an den Sorpesee zieht, ist das große Angebot an Freizeitaktivitäten. Abenteuerlustige Besucher können Aktivitäten wie Tauchen, Segeln, Windsurfen, Angeln, Wandern, Klettern und Golfen genießen. Viele kommen aber auch einfach nur, um gemütlich am Seeufer spazieren zu gehen, ein Eis zu essen und sich in der schönen Umgebung zu entspannen.

Winterspaß am Winterberg

Im Sommer ist der Sorpesee ein perfektes Ziel, aber was ist mit dem Winter im Sauerland? Warum nicht mal Skifahren in Winterberg? Es ist das größte Skigebiet nördlich der Alpen und zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Das Skiliftkarussell Winterberg befindet sich im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge und bietet 28 abwechslungsreiche Ski- und Rodelpisten für jeden Geschmack. Vor Ort gibt es einen Skiverleih und eine Skischule, die dich mit Ausrüstung und Fachwissen versorgt.

Jeden Dienstag und Freitag veranstaltet der Skilift ein Flutlichtskifahren, bei dem Sie die 14 beleuchteten Pisten am Abend genießen können – ein unvergessliches Erlebnis. Nach dem aufregenden Skifahren sollten Sie unbedingt in einer der zehn Skihütten einkehren und sich mit Hefeknödeln und Glühwein verwöhnen lassen. Hier können Sie die besten Après-Ski-Hits genießen und Ihren Skitag in einer warmen und freundlichen Atmosphäre ausklingen lassen.

Die mysteriöse Atta-Höhle

Wenn Sie eine Faszination für geheimnisvolle Welten haben, die sich unter der Oberfläche der Erde verbergen, dann sollte das Sauerland auf Ihrer Reiseliste stehen. Hier gibt es die meisten Höhlen in Deutschland. Unter ihnen ist die Atta-Höhle in der Hansestadt Attendorn im südlichen Sauerland die schönste und größte Tropfsteinhöhle des Landes. Die Entstehung der Höhle geht auf etwa 400 Millionen Jahre zurück, als das Gebiet unter einer Meeresbucht versunken war.

Heute ist die Atta-Höhle ein bezauberndes Labyrinth aus gut gearbeiteten und glänzenden Stalaktiten. Das kunstvolle Wachstum der Stalagmiten und Stalaktiten ist atemberaubend. Die Gesamtlänge der Höhle beträgt etwa 6.670 Meter, von denen etwa 560 Meter für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine geführte Tour durch die Höhle dauert etwa 40 Minuten. Da die Temperatur in der Höhle immer um die 9°C liegt, ist es ratsam, auch im Sommer warme Kleidung mitzunehmen. Ein Highlight in der Atta-Höhle ist die Verkostung des Atta-Käses. Die perfekte Luftfeuchtigkeit von 95% in der Höhle verleiht dem Käse einen einzigartigen Geschmack. In der Höhle wird ein Vorrat von 400 Käselaiben aufbewahrt, die man auch kaufen kann.

Geheimtipp Galileo-Park

Eine weniger bekannte Reiseempfehlung für Sauerlandbesucher ist der Galileo-Park. Dieser faszinierende Park, der dem Wissen und den Rätseln gewidmet ist, liegt hoch über dem Lennetal und ist nach dem berühmten italienischen Genie Galileo Galilei benannt. Die markanten Sauerland-Pyramiden, in denen der Galileo-Park teilweise untergebracht ist, sind schon von weitem zu erkennen.

In vier der sieben Pyramiden werden Veranstaltungen und Ausstellungen zu Themen wie Naturgeschichte, Technik und ungelöste Rätsel gezeigt. Für Kinder ist der Park besonders aufregend und folgt dem Motto „Lernen mit Spaß“. Sie können auf Entdeckungstour gehen und sich an lustigen Aktivitäten wie Ausgrabungen auf dem paläontologischen Lernspielplatz beteiligen. Die jährlich wechselnden Hauptausstellungen versprechen Spannung und machen dich neugierig.

Der PanoramaPark Sauerland

Der PanoramaPark Sauerland gehört zu den besten familienfreundlichen Attraktionen in der Region. Dieser attraktive Park für Familien, Erholung und Wildtiere liegt in Kichhundem, einer kleinen Stadt im Kreis Olpe. Sobald sie die Tore betreten, werden die Besucher mit einer Vielzahl von lustigen Aktivitäten begrüßt, wie z.B. einer Sommerrodelbahn, einem Wasserrutschenparadies, einem Riesentrampolin, Spiel- und Kletterburgen und einem Pferdekarussell.

Das Highlight des Parks ist jedoch der atemberaubende Wildpark. Hier können Touristen einheimische Tierarten hautnah erleben und Wölfe, Luchse, Wildschweine, Otter, Bisons und Rotwildherden in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Gleich neben dem Wildpark befindet sich ein Streichelzoo, in dem die Kleinen mit den gutmütigen Ziegen kuscheln und interagieren können.

Der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge

Eingebettet in das Sauerland liegt ein Teil des Rothaargebirges, das vom zweitgrößten Naturpark Deutschlands umgeben ist. Der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge ist vor allem bei begeisterten Wanderern sehr begehrt, denn wir sind umgeben von einer dicht bewaldeten Landschaft mit einer Vielzahl von Wanderwegen, die von leicht über mittelschwer bis hin zu fortgeschritten reichen und für alle Altersgruppen geeignet sind. Neben Anfängern, die ihre Liebe zum Wandern entdecken, können Gipfelstürmer ihre Grenzen herausfordern und am Ende gehen alle glücklich und erschöpft ins Bett.

Der Rothaarsteig und der Sauerland-Höhenflug sind die beliebtesten Wanderwege im Naturpark. Der Rothaarsteig, auch „Weg der Sinne“ genannt, ist einer der spannendsten Fernwanderwege in Deutschland und gehört zu den bestbewerteten Wanderwegen des Landes, die sowohl Amateure als auch einsteigerfreundliche Enthusiasten anziehen. Im Gegensatz dazu ist der Sauerland-Höhenflug mit einer Länge von 250 km ein anspruchsvoller Weg, der mehr Erfahrung und Ausdauer erfordert.