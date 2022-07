KOLUMNE VON CILLY ALPERSCHEID

… also wenn de in en Urlaub fährst. De Jupp und ich, wir waren ja schon ewig nicht mehr weg. So richtig auf Reisen waren wir zuletzt, als wir Silberhochzeit hatten. Zwei Wochen im Schwarzwald und von den zwei Wochen vierzehn Tage Regen, woll. Da meinte de Jupp, wofür wir denn eigentlich nach em Schwarzwald gefahren wären, denn Tannen und Regen hätten wir ja auch bei uns im Sauerland. Ab da war dann bei Alperscheidts immer Urlaub auf Balkonien angesagt. Und ehrlich gesagt, hat mir auch nix gefehlt.

Getz ist es ja verständlich, dass de Leute nach zwei Jahren Corona endlich mal wieder raus wollen, was anderes sehen und erleben, woll. Sand unter den Füßen, Wind in den Haaren und exotisches Essen. Und von allem en Foto gemacht und bei Facebook gepostet. Aber mal Hand aufs Herz, dafür musste doch nicht in der Weltgeschichte rumjuckeln. Und bestimmt haste auch schon mal festgestellt, dass der mitgebrachte Wein, den du abends auf der Hotelterrasse immer getrunken hast, zuhause gar nicht so gut schmeckt wie im Urlaub. Das ist nämlich alles Kopfsache. Weil de im Urlaub bist, meinste, es wäre alles besser als wie zuhause.

Gut, der Sauerländer an sich ist zwar nicht so temperamentvoll wie ein feuriger Spanier, auch wenn wir quasi die Andalusier Westfalens sind, woll. Die meisten sind auch ein bisschen wortkarger als ein charmanter Franzose. Und „La dolce far niente“ wie in Italien gibt es bei uns auch nicht, weil de eigentlich immer was zu krosen hast. Aber trotzdem ist es doch auch bei uns im Sauerland schön. URLAUB – DIE SCHÖNSE ZEIT DES JAHRES, WOLL … Darum sag ich: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“ Statt mit em Kreuzfahrtschiff auf ’m Mittelmeer rumzuschippern, kannste auch mal mit der weißen Flotte über’n Biggesee. Dann steckste einfach ne Wunderkerze ins Cornetto-Hörnchen und dann haste auch Traumschiff, woll. Wer muss schon in den Himalaya, wenn er über den Sauerländer Höhenflug kann? Und warum denn nicht mal Körbecke statt Côte d’Azur? Sichtigvor statt Singapur oder Mosebolle statt Mallorca? Das ist alles nur eine Frage der Einstellung. Der Wilzenbergturm bei Grafschaft kann genauso romantisch sein wie der Eifelturm. Der ist zwar nicht ganz so hoch, aber immerhin wurde der zur gleichen Zeit gebaut und du bist schneller oben, woll.

Auch die Souvlaki-Platte vom Griechen um die Ecke oder die Paella, die der gute Peter von FROSTA gezaubert hat, schmecken auf dem heimischen Balkon genauso gut wie unter der Sonne des Südens. Wenn de die geschickt fotografierst, merkt bei Facebook auch keiner, dass de gar nicht weg warst. Auf jeden Fall ist es preiswerter und unser Denise, unserm Elisabeth das Mädchen, würde sagen, dass das auch voll gut ist für den ökologischen Fußabdruck, woll. Und mal ganz ehrlich, egal, wo de bist, nach en paar Tagen im Hotel, mit durchgelegener Matratze und fremden Leuten, mit denen de dich um es letzte Ei am Frühstücksbuffet streiten musst, sagste dann doch: „Ob Norden, Süden, Osten, Westen –zuhause ist es doch am besten“, woll.