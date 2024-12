Urkunden und Akten des Herzogtums Westfalen jetzt online

Die Digitalisierung an sich bedeutet für Forschende einen Mehrwert hinsichtlich der erleichterten Nutzung von Archivgut zu jeder Stunde und von jedem Ort der Welt. Sie bietet zudem die Chance, Archivbestände, die aufgrund welcher Umstände auch immer an getrennten Orten aufbewahrt werden, virtuell zusammenzuführen und so der Forschung erstmals an einem di-gitalen Ort gemeinsam zu präsentieren.

Dies sahen die Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW und das Stadt- und Landständearchiv Arnsberg als Chance, um das Landständearchiv des Herzogtums Westfalen, das auf die beiden Archive verteilt aufbewahrt wird, zu digitalisieren und jeweils aufeinander bezogen im Portal archive.nrw.de und im Archivportal D zu präsentieren. Auch der in Münster liegende Bestand des Landesarchivs des Herzogtums wurde mit einbezogen – beide Bestände mit ins-gesamt 5.823 Akten bilden die Rückgratbestände des Territoriums und ergänzen sich.

Vom 16. bis 18. Jahrhundert

Landtagsprotokolle und Steuerlisten bilden den Kern der Landständeüberlieferung, die ergänzt wird durch Akten zur Finanzlage und Finanzpolitik des Herzogtums, zu militärischen Entscheidungen und Notlagen, zu Vorschlägen und Handlungsempfehlungen der Landstände, die über Lebensverhältnisse und Alltag der Frühen Neuzeit Auskunft geben.

Die Akten des Landesarchivs enthalten die Überlieferung des 16. bis 18. Jahrhunderts. Sie ermöglichen Forschungen zu Grenzstreitigkeiten mit Nachbarterritorien, zum Bergbau im Sauerland und zur Metallverarbeitung, zum Betrieb von Salinen am Hellweg, über das Gesundheits- und Apothekenwesen im Herzogtum, über die Entwicklung des frühneuzeitlichen Städtewesens, über das Militärwesen, über das Gerichtswesen mit zahlreichen Prozessen, die Einblick in das Alltagsleben geben, über die Verkehrsinfrastruktur, über die Verwaltung von Gütern und Höfen, über das Finanzwesen, über das kirchliche Leben mit den zahlreichen Klöstern und über den Umgang mit Juden.

Urkunden und Akten des 1803 untergegangenen Herzogtums Westfalen

Im Landesarchiv NRW in Münster liegen aber noch viel mehr Urkunden und Akten des 1803 untergegangenen Herzogtums Westfalen, u. a. die Überlieferung von Gerichten und den zahlreichen Klöstern. Die digital einsehbaren Bestände der Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW finden Sie auf der Homepage des Landesarchivs NRW Abteilung Westfalen: unter „Arbeiten im Lesesaal“ unter dem Stichwort „Nur digital einsehbare Archivalien“ – die Liste wird kontinuierlich erweitert:

https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/landesarchiv-nrw-abteilung-westfalen-muens-ter/arbeiten-im-lesesaal-muenster

(Text: Mechthild Black-Veldtrup. Landesarchiv NRW – Abteilung Westfalen) 2

Akten zu Schmallenberg finden sich u.a. in den folgenden digital verfügbaren Beständen:

A 001 / Herzogtum Westfalen, Landesarchiv – Akten

A 009 / Herzogtum Westfalen, Landstände

A 018 / Herzogtum Westfalen, Freiheitsgericht Bödefeld

A 020 / Herzogtum Westfalen, Stadt Fredeburg

A 025 / Herzogtum Westfalen, Patrimonialgericht Oberkirchen

A 029 / Herzogtum Westfalen, Gericht Schmallenberg

A 111 / Kloster Grafschaft – Akten

K 334 / Kreis Meschede, Kreisausschuss

Kontakt

Stadt Schmallenberg – Stadtarchiv

Im Auftrag Tjark-Ole Keske

Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg

tjark-ole.keske@schmallenberg.de

Tel. 02972/980-232