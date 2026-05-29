Urbanusschule und St.-Ursula-Gymnasium räumen beim diesjährigen Citylauf ab

Siegerehrungen an den Schulen

Als erstes wurde die leistungsstärkste Grundschule gefeiert. Der Wanderpokal ging in diesem Jahr an die Städt. Kath. Bekenntnisgrundschule „Urbanusschule“ in Voßwinkel. Neben dem Wanderpokal gab es auch noch 150 Euro für die Schulkasse, Urkunden und ein „Was ist Was“-Sachbuch für jede:n Teilnehmer:in. Schulleiterin Marion Spitczok von Brisinski und weitere Lehrer:innen waren mächtig stolz auf dieses tolle Ergebnis und die schönen Preise. Für die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler gab es einen großen Applaus. Aber das war noch nicht alles, denn die Urbanusschule war ebenso die teilnehmerstärkste Grundschule und hat auch dafür die Auszeichnung in Form des Wanderpokals erhalten. Die Schüler:innen feierten sich selbst für den Doppelsieg und wollen im nächsten Jahr beide Titel verteidigen.

Doppelsieg verteidigen

Die Preisübergabe an der Urbanusschule wurde von Birgitta Wiese und Sabine Schulte vom TV Neheim 1884 e.V., Katja Buch vom Sportbüro der Stadt Arnsberg sowie die Vertreter:innen der Sponsoren begleitet, ohne die eine solche Veranstaltung gar nicht zu stemmen wäre: Stephan Köster von der Sparkasse Mitten im Sauerland und Andreas Schreiber von der Fa. TRILUX, sowie Vertreter:innen der Fa. Wepa.

150 Euro für Schulkasse

Als leistungsstärkste weiterführende Schule wurde anschließend erneut das St.-Ursula-Gymnasium von den Organisator:innen und Sponsor:innen ausgezeichnet. Mit großem Abstand, als zweitplatzierte Schule, holte sich das SUG erneut den Wanderpokal, sowie 150 Euro für die Schulkasse. Schulleiter Bertin Kotthoff, sowie die anwesenden Lehrer:innen zeigten ihre Freude über den großartigen Erfolg auch hier mit einem großen Applaus. Mit dabei waren Sabine Schulte vom TV Neheim 1884 e.V., Katja Buch vom Sportbüro der Stadt Arnsberg, Stephan Köster von der Sparkasse Mitten im Sauerland, Andreas Schreiber von der Fa. TRILUX, sowie Vertreter:innen der Fa. Wepa.

Quelle: St.-Ursula-Gymnasium

Dank an Sponsoren

Das Organisationsteam des TV Neheim und des Sportbüros der Stadt Arnsberg sagen „Dankeschön“ an alle Sponsoren, da eine so große Veranstaltung nur mit Unterstützung finanziert werden kann.

Ergebnisse im Überblick:

Neheimer Citylauf (36.) am 10. Mai 2026

Wanderpokal für Platz 1 und Urkunden (Sparkassen-Kinderlauf und WEPA-Jugendlauf)

Teilnahmestärkste Grundschule

Platz 1: GS Urbanus Voßwinkel 58,33 %

Platz 2: GS Graf-Gottfried 56,00 %

Platz 3: GS Rote Schule 44,62 %

Leistungsstärkste Grundschule

Platz 1: GS Urbanus Voßwinkel 20 Punkte (150,00 €)

Platz 2: GS Röhrschule 16 Punkte (100,00 €)

Platz 3: GSV Heinrich Knoche Herdringen/Holzen 14 Punkte (50,00 €)

Leistungsstärkste weiterführende Schule

Platz 1: St. Ursula Gymnasium 61 Punkte (150,00 €)

Platz 2: Gym FSG 42 Punkte (100,00 €)

Platz 3: Sek. Agnes-Wenke-Schule 11 Punkte (50,00 €)