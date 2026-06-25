Upland goes Podcast: „Niu Jü – Ab nach Willingen“ startet im Juli

Der gebürtige Willinger Jürgen Bangert führt durch seine Heimat

Für Jürgen Bangert sind sie Programm: Der gebürtige Willinger, wird ab Juli als Host des neuen Podcasts „Niu Jü – Ab nach Willingen“ die Geschichten seiner Heimatregion hörbar machen. Mit persönlichen Einblicken, echten Begegnungen und seiner engen Verbindung zu den Menschen vor Ort führt er die Hörerinnen und Hörer durch die vielfältigen Facetten Willingens und des Uplands.

Die Tourist-Information Willingen hat ein Format entwickelt, das Willingen als Urlaubsregion erlebbar macht – unterhaltsam, authentisch und nah an den Menschen, die diese Region lieben. So entsteht ein Podcast, der nicht nur über die Region erzählt, sondern ihre besondere Atmosphäre und Identität hörbar macht.

Eine Stimme für die Heimat

Jürgen Bangert, Leiter der Entertainment-Abteilung bei RADIO NRW, ist in Willingen aufgewachsen und kennt die Region wie seine Westentasche. Einem breiten Publikum ist er darüber hinaus als „Elvis Eifel“ bekannt. Eines seiner bekanntesten Radio-Comedy-Formate, die er in den vergangenen 25 Jahren entwickelt und produziert hat. Als Moderator und Comedian ist Jürgen mit Herzblut auf der Bühne und auch im TV hat er sich schon ausgetobt – z.B. bei den „RTL-Freitag-Nacht News“ bei der „RTL Comedy Nacht“ oder mit der versteckten Kamera in Formaten wie Simon Gosejohans „Comedy Street“ und „Willkommen bei Mario Barth“.

Mit ihm bekommt „Niu Jü“ genau das, was ein guter Podcast braucht: eine echte Geschichte, eine echte Stimme – und eine echte Verbindung zur Heimat. Und: Als Radiomoderator ist Podcast genau „sein Ding“.

Sechs Folgen, einmal im Monat

In der ersten Staffel erscheinen sechs Episoden, jeweils rund 30 Minuten lang, einmal im Monat. Den Auftakt macht im Juli ein erster Trailer, Ende Juli folgt die offizielle erste Folge. Der Podcast ist auf allen gängigen Audio-Plattformen zu hören und ebenfalls auf der Willinger Website.

Nah dran – auch aus der Ferne

Podcasts gehören für Millionen Menschen längst zum Alltag. Sie schaffen Nähe, weil Hörerinnen und Hörer eintauchen und sich mitnehmen lassen – und verbinden sich mit Themen, Orten und Menschen auf eine Weise, die kaum ein anderes Format erreicht, da sie immer und überall gehört werden können. Für Willingen bedeutet das: Wer zuhört, erlebt die Region – noch bevor er sie besucht hat. „Dass wir dafür mit Jürgen Bangert einen Menschen gewinnen konnten, der diese Region aus tiefstem Herzen kennt und der gleichzeitig so vielen Menschen ein Begriff ist, macht dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem. Ich bin überzeugt: Wer hört, was er über seine Heimat zu sagen hat, will Willingen kennenlernen“, so Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Ich freue mich jetzt schon auf sehr unterhaltsame Ausgaben.“