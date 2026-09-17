Unvergessliche Momente im Zeichen der Kameradschaft

Feuerwehr gedenkt der getöteten Kameraden und Kameradinnen von 9/11

Nach 2023 hat auch in diesem Jahr wieder eine kleine Abordnung der Freiwilligen

Feuerwehr der Stadt Schmallenberg die Reise nach New York angetreten. Als Teil einer 140-

köpfigen Reisegruppe aus ganz Deutschland erlebten die Kameraden eine intensive und

bewegende Woche.

Quelle: Feuerwehr Schmallenberg Quelle: Feuerwehr Schmallenberg

Neben dem klassischen Sightseeing stand vor allem der fachliche und freundschaftliche

Austausch im Fokus: So wurden verschiedene Feuerwachen sowie das hochmoderne

Ausbildungszentrum des FDNY (Fire Department of New York) besichtigt.

Quelle: Feuerwehr Schmallenberg Quelle: Feuerwehr Schmallenberg

Der emotionalste Moment folgte am 11. September: Gemeinsam mit den amerikanischen

Kolleginnen und Kollegen standen unsere Kameraden an der offiziellen Feuerwehr-

Gedenkstätte, um der 343 im Dienst getöteten Feuerwehrleute der Terroranschläge vor 25

Jahren zu gedenken. Ein Gänsehautmoment, der zeigt, dass Feuerwehrkameradschaft keine

Grenzen kennt. Mit tiefen Eindrücken und unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck ging es für das Team nach ein paar Tagen über „den großen Teich“ wieder zurück in die Heimat.