Unvergessliche Momente im Zeichen der Kameradschaft

Quelle: Feuerwehr Schmallenberg
Feuerwehr gedenkt der getöteten Kameraden und Kameradinnen von 9/11
Nach 2023 hat auch in diesem Jahr wieder eine kleine Abordnung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schmallenberg die Reise nach New York angetreten. Als Teil einer 140-
köpfigen Reisegruppe aus ganz Deutschland erlebten die Kameraden eine intensive und
bewegende Woche.
Neben dem klassischen Sightseeing stand vor allem der fachliche und freundschaftliche
Austausch im Fokus: So wurden verschiedene Feuerwachen sowie das hochmoderne
Ausbildungszentrum des FDNY (Fire Department of New York) besichtigt.
Der emotionalste Moment folgte am 11. September: Gemeinsam mit den amerikanischen
Kolleginnen und Kollegen standen unsere Kameraden an der offiziellen Feuerwehr-
Gedenkstätte, um der 343 im Dienst getöteten Feuerwehrleute der Terroranschläge vor 25
Jahren zu gedenken. Ein Gänsehautmoment, der zeigt, dass Feuerwehrkameradschaft keine
Grenzen kennt. Mit tiefen Eindrücken und unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck ging es für das Team nach ein paar Tagen über „den großen Teich“ wieder zurück in die Heimat.