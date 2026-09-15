Unterwegs mit dem Rad: Rückenwind und Gipfelglück

Der Rothaarsteig selbst sollte nicht mit dem Rad befahren werden. Es ist zwar nicht verboten, dort mit dem Rad unterwegs zu sein, dennoch ist der Fernwanderweg in erster Linie Wandernden vorbehalten. Für Radfahrer eröffnet sich rund um den Rothaarsteig aber ein ebenso reizvolles Revier: Die Landschaften zwischen Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land bieten ein weit verzweigtes Netz an Radwegen, Gravel- und Mountainbike-Strecken, das sportliche Fahrer genauso begeistert wie Genussradler auf Entdeckungstour. Das Sauerland gilt als das größte BikeGebiet nördlich der Alpen. „Hier gibt es neben großen Bikeparks und Trailcentern auch kleinere Pfade und anspruchsvolle Strecken zu entdecken“, erklärt Vincent Maier, Projektmanager Radfahren vom Sauerland-Tourismus.



Durchdachte InfrastrukturDass die Mittelgebirgslandschaft hervorragend mit dem Rad erkundet werden kann, liegt auch an der erstklassigen Infrastruktur der Region: Ein dichtes Netz aus Verleihstationen, fahrradfreundlichen Bett+Bike-Unterkünften und perfekt ausgeschilderten Routen macht die Planung für Tagesausflüge oder Mehrtagestouren unkompliziert. Vor allem moderne E-Bikes haben die Region revolutioniert: Steigungen, die früher nur trainierten Profis vorbehalten waren, lassen sich heute ganz entspannt meistern. Das Radfahren eröffnet somit eine völlig neue, dynamische Perspektive auf die Region. Wer der Natur ganz nah sein möchte und das Gefühl von echter Freiheit liebt, der findet auf der Webseite vom Rothaarsteig e.V eine Übersicht an bekannten Zelt- und Trekkingplätzen als alternative Übernachtungsmöglichkeit.



Mehr Informationen: Tourenvorschläge und Streckeninformationen unter wwww.sauerland-radwelt.de

Mit dem Fahrrad im Sauerland unterwegs:

Tourenrad: Ob auf dem RuhrtalRadweg, entlang der Lenne oder durch stille Naturparks. Hier verbinden sich Bewegung, Naturerlebnis und regionale Gastfreundschaft zu einem unvergesslichen Radurlaub.

Rennrad: Im Sauerland schlägt das Rennrad-Herz höher. Verkehrsarme Straßen, knackige Anstiege und jede Menge Höhenmeter. Du arbeitest dich mit steigendem Puls bergauf, rollst über abwechslungsreiche Strecken durch die Mittelgebirgslandschaft und wirst oben mit grandiosen Ausblicken belohnt. Ein Revier, das Herausforderung und Fahrgenuss perfekt verbindet.

Mountainbike: Die abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft bietet alles, was das MTB-Herz begehrt. Ob erste Trail-Erfahrungen oder sportliche Herausforderungen: Die ausgewiesenen Strecken reichen von der kurzen Feierabendrunde bis zur ausgedehnten Ganztagestour mit ordentlich Höhenmetern.

Gravelbike: Abseits des Asphalts führen ruhige Schotter- und Nebenwege durch dichte Wälder, über markante Höhenzüge und durch weite Täler. Du rollst entspannt dahin, meisterst knackige Anstiege und wirst mit abwechslungsreichen Landschaften und weiten Ausblicken belohnt.