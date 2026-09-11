Unterwegs auf dem Trödelsteinpfad mit Elmar Wulf

Im südlichen Siegerland, in Burbach-Wahlbach, liegt die Rothaarsteig-Spur Trödelsteinpfad. Der rund 11 Kilometer lange Rundweg führt durch das Buchhellertal, entlang des Gebirgsbachs Buchheller, hinauf zu den Trödelsteinen und über den Nenkersberg.



Elmar Wulf ist Revierförster beim Forstzweckverband Burbach und kümmert sich neben der Wiederbewaldung, der durch das Verschwinden der Fichte entstandenen Kahlflächen, auch um den beliebten Wanderweg. Er achtet auf Markierungen, Pflegebedarf und Verbesserungsmöglichkeiten. Wichtig ist ihm, dass der Pfad seinen naturnahen Charakter behält. Große Teile der Strecke verlaufen inzwischen über ursprüngliche Wald- und Naturpfade. Erst kürzlich wurde ein neuer Pfad durch das Engagement von Ehrenamtlichen erschlossen.



Zu den schönsten Punkten zählt für ihn der Bereich rund um die „Dicken Bänke“ auf dem 610 Meter hohen Nenkersberg. „Von dort hat man eine einmalige Aussicht in Richtung Eifel, Siebengebirge, Bergisches Land, Ebbegebirge und Rothaarkamm.“ Auch der Pfad entlang der Buchheller und die markanten Trödelsteine gehören zu Wulfs persönlichen Highlights der Tour.



„Die Welt entlang des Pfades hat sich durch den Borkenkäfer völlig verändert“, so Wulf. Wo früher alte Fichtenwälder standen, prägen heute Kahlflächen die Landschaft. „Für Wandernde ergeben sich schöne Aussichten, für die Waldbesitzer bleibt diese Entwicklung jedoch eine große finanzielle Herausforderung.“ Sein Wunsch an die Besucher des Waldes: Die Natur achtsam wahrnehmen und ihren Erhalt schützen.