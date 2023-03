Unterstützung im Alltag

Neue Betreuungs- und Entlastungsangebote für Menschen mit Pflegebedürftigkeit

Der Rundum-Service der georgs.plus gGmbH (ein gemeinnütziges Inklusionsunternehmen des Sozialwerks St. Georg) bietet ab sofort Unterstützungsangebote für pflegebedürftige Erwachsene und deren pflegende Angehörige. Die Leistungen werden im gewohnten häuslichen Umfeld oder innerhalb des persönlichen Sozialraums durch qualifizierte Fachkräfte erbracht. Bedarfsorientierte Betreuungs- und Entlastungsleistungen (gemäß §45b SGB XI) ermöglichen den pflegebedürftigen Erwachsenen, so lange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld zu leben und vorhandene Fähigkeiten zu stärken. Durch Pflegebedürftigkeit bedingte Beeinträchtigungen sollen überwunden, gelindert oder vermieden werden.

„Die aktuelle Situation im Pflegebereich zeigt eine hohe Nachfrage an Versorgungsleistungen in Privathaushalten. Mit unserem Angebot möchten wir pflegebedürftigen Erwachsenen ein langes Dasein in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Wir tragen damit zur Entlastung von Familien in der Altersversorgung ihrer Angehörigen bei“, erklärt Marc Brüggemann, Geschäftsführung der georgs.plus gGmbH.

Quelle: WOLL Magazin

Als anerkanntes Inklusionsunternehmen schafft die georgs. plus gGmbH dauerhaft Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und leistet somit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben. Menschen mit und ohne Assistenzbedarf arbeiten dort gemeinsam auf Augenhöhe und Hand in Hand zusammen in einem Team.

Fachbereichsleiter Karl-Erich Röltgen: „Wir unterstützen pflegebedürftige Menschen bei der selbstbestimmten Gestaltung ihres Alltags. Deren Lebensfreude und Lebensqualität sollen sich steigern. Auch verbessern wir mit dem neuen Angebot die Versorgungsstruktur im Stadtgebiet Schmallenberg und in der Gemeinde Eslohe.“