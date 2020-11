Unternehmerpreis 2020: Auszeichnungen für Unternehmen aus dem Sauerland

Eine Preisverleihung ohne Event: Bei der Vergabe des Unternehmerpreis Südwestfalen, der unter der Schirmherrschaft von Dr. Matthias Heider MdB steht, wurden in den vier Kategorien Unternehmer/in, Gründer/in, Projekt, und Arbeitgebermarke Auszeichnungen an südwestfälische Unternehmen und Institutionen verliehen.

Coronabedingt konnte die sonst übliche Preisverleihung mit Publikum leider nicht stattfinden. Normalerweise kommen jedes Jahr rund 300 Besucher in den Goldsaal der Schauburg in Iserlohn, um die Verleihung des „Unternehmerpreises Südwestfalen“ zu verfolgen. In diesem Jahr war alles anders: Im kleinen Rahmen wurden die Preise am 13.11.2020 in den Büros des Unternehmerverlags Südwestfalen übergeben. Eines blieb dabei aber wie in den Vorjahren: Die große Freude der Gewinner; insbesondere in den beiden Kategorien, bei denen der Erstplatzierte bis zum Schluss geheim blieb.



Quelle: Südwestfalen-Magazin Daniela Tigges wurde 3. Preisträgerin

Benjamin und Christopher Hill aus Siegen konnten sich mit ihrem Start-up ensun GmbH in der Kategorie „Gründer/in“ gegen die Mit-Nominierten Katrin Schütz und Christoph Willeke (Wagyu Sauerland, Arnsberg), sowie Carolin Strehmel und Vanessa Meyer (Knowbody, Lüdenscheid) durchsetzen. „Ausschlaggebend für den ersten Platz für die ensun GmbH waren die Zukunftsfähigkeit der Idee, die Relevanz des Produktes für den heimischen Mittelstand und die beiden Gründerpersönlichkeiten“ , begründete die siebenköpfige Jury ihre Wahl.

Als Hauptpreis erhalten Benjamin und Christopher Hill nun ein erstklassiges Mentoren-Programm. Über zwölf Monate begleiten fünf Mentoren die beiden Gründer, um ihnen bei Themen wie Marketing, Vertrieb, Steuern, Personal und allen weiteren unternehmerischen Themen zu helfen.

In der Kategorie „Unternehmer/in“, der „Königsdisziplin“ beim Unternehmerpreis Südwestfalen, platzierten sich Anja und Arnd Berghöfer von der Carl Berghöfer GmbH aus Altena vor der Hermes Fassadenreinigung GmbH (Kirchhundem) mit ihren Geschäftsführern Sebastian Hermes und David Hollnack (Platz 2). Daniela Tigges vom Familotel Ebbinghof (Schmallenberg) erreichte Platz 3 und komplettiert das Podium in dieser Kategorie.