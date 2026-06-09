Magazin für die Sauerländer Lebensart

Unternehmerisch vernetzt im Schmallenberger Sauerland

Das BNI-Chapter Rothaarsteig stellt eine etablierte Größe für den unternehmerischen Austausch im Schmallenberger Sauerland dar. Jeden Freitag treffen sich Mitglieder des BNI-Netzwerks im Gasthof Voss in Arpe zum Frühstück und Netzwerken.

9. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Jeden Freitag um 6:45 Uhr treffen sich die Mitglieder des BNI-Netwerkes Rothaarsteig im Gasthof Voss in Arpe zum Frühstück und Netzwerken.

Quelle: Gasthof Voss

Das BNI-Chapter Rothaarsteig

Strukturiertes Netzwerken, klare Regeln und messbarer Mehrwert: Das BNI-Chapter Rothaarsteig ist eine feste Größe für unternehmerischen Austausch im Schmallenberger Sauerland. Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte treffen sich hier wöchentlich, um gezielt Geschäftsempfehlungen auszusprechen und tragfähige Kooperationen aufzubauen.

Das weltweit bewährte BNI-Prinzip basiert auf einem einfachen Grundsatz: Nur ein Unternehmen pro Branche. Konkurrenzdenken wird so vermieden, Vertrauen gezielt aufgebaut. Die Mitglieder kommen aus Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Beratung und Kreativwirtschaft – verbunden durch das gemeinsame Ziel, sich gegenseitig wirtschaftlich voranzubringen.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Präsentationen, klare Leistungsprofile und konkrete Empfehlungsbedarfe. So entstehen keine Zufallskontakte, sondern belastbare Geschäftsbeziehungen. Gerade für mittelständische Betriebe und Entscheider aus dem Schmallenberger Sauerland bietet das Chapter eine effektive Plattform, um regional sichtbar zu sein und nachhaltig zu wachsen.

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer sind als Gäste willkommen und können ein Treffen unverbindlich kennenlernen.

BNI-Chapter RothaarsteigQuelle: BNI-Chapter Rothaarsteig
BNI-Chapter Rothaarsteig



Kontakt BNI-Chapter Rothaarsteig
Hier geht’s zur Website: https://bni-rheinruhr.de/rothaarsteig/de/index

Wer strukturiert netzwerken und die regionale Wirtschaft aktiv mitgestalten möchte, findet im BNI-Chapter Rothaarsteig ein professionelles, verbindliches Unternehmernetzwerk.

Bild von Hoffe, Hermann-J.

Hoffe, Hermann-J.

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