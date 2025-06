Unternehmerfrühstück in Winterberg: Erfolgreicher Austausch über KI und Digitalisierung

Experte Simon Hecht referiert vor heimischen Einzelhändlern auf Einladung der Wirtschaftsförderung Winterberg über das Projekt Digitalcoach NRW des Handelsverbandes NRW

Die Wirtschaftsförderung Winterberg setzt auf Innovation und Vernetzung: Beim jüngsten Unternehmerfrühstück stand die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Einzelhandel im Mittelpunkt. Einzelhändler und Experten tauschten sich über Chancen und Potenziale aus, während praxisnahe Beratung für gezielte Lösungen sorgte. Zehn Einzelhändler nutzten die Gelegenheit, um sich in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Brötchen einen Vortrag von Digitalcoach Simon Hecht (Handelsverband NRW – Südwestfalen) anzuhören. Thema des Vortrages war „Durchblick bei der Digitalisierung“ und dabei insbesondere die Angebote der Digitalcoaches NRW. Beleuchtet wurden unter anderem die weitreichenden Möglichkeiten der KI für den Einzelhandel – von automatisierten Prozessen bis zur individuellen Kundenansprache. Die Veranstaltung wurde durch die Sparkasse Winterberg als Gastgeberin unterstützt, die zudem im Rahmen des Austausches noch auf Fördermöglichkeiten bei Digitalisierungsvorhaben informierte.

Umfangreiches Service-Angebot für den Handel

Seit Dezember 2019 bietet das Projekt Digitalcoach NRW des Handelsverbandes NRW Unternehmen in Nordrhein-Westfalen kostenlose Unterstützung und Beratung rund um digitale Strategien. Ohne bürokratische Hürden oder Verkaufsinteressen fungiert das Team als Ideen- und Impulsgeber, Netzwerkkatalysator und unkomplizierter Helfer für den digitalen Wandel. Mit 1:1-Coachings, Seminaren, Online-Specials und den Digi-Dienstagen erhalten Unternehmer praxisnahe Lösungen und wertvolle Impulse für ihre digitale Entwicklung. Die Coaching-Themen umfassen Strategie, Social Media, Marketing, Prozesse, Personalmanagement und E-Commerce. Zudem steht ein Online-Sichtbarkeitscheck zur Verfügung, um die digitale Präsenz zu optimieren. Das Angebot wird durch verschiedene Service-Leistungen ergänzt, darunter Website-Checks, Digital Snacks und individuelle Social Media-Beratung. Die Seminare decken essenzielle Themen wie digitale Sichtbarkeit, E-Commerce, Personalmanagement sowie Wirtschaftsförderung, Nachhaltigkeit und Prozessoptimierung ab. Kooperationen bestehen unter anderem mit Handelsverbänden, Interessengemeinschaften, Stadtentwicklungsinitiativen, City-Marketing und der IHK.

Digitale Sichtbarkeit wichtiges Thema

„Das Programm widmet sich voranging dem Thema der digitalen Sichtbarkeit. Ich vergleiche diese Sichtbarkeit gerne mit dem Schaufenster vor Ort. Ein gut konzipiertes Schaufenster weckt Neugier, steigert die Besucherzahl und regt zu Spontankäufen an. Unternehmen stehen dabei Herausforderungen wie Standortwahl, Dekoration und Aktualität gegenüber. Doch mit kreativen Ansätzen lassen sich diese bewältigen. Ein Schaufenster ist allerdings begrenzt. Der digitale Raum bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Ich helfe Händlerinnen und Händlern, ihre Online-Präsenz gezielt zu stärken, damit sie für ihrer Kundschaft sichtbar sind, wo heute vorrangig gesucht wird“, so Simon Hecht in seinem Vortrag. Auch der Kundenkontakt werde bei Digitalcoach NRW großgeschrieben. Unternehmen können so ihre Reichweite über Google, Social Media, E-Mail und Newsletter ausbauen. Zudem fördern Plattformen wie Google Maps und regionale Verzeichnisse die lokale Sichtbarkeit und die direkte Kundenansprache.

Nach dem Vortrag hatten die Unternehmer die Gelegenheit, ihre spezifischen Fragen in Einzelberatungen zu vertiefen. Sieben Betriebe nutzten diese Chance, um maßgeschneiderte Strategien für ihre Geschäfte zu entwickeln und praxisnahe Empfehlungen zur Integration von KI in ihren Arbeitsalltag zu erhalten.

Bürgermeister Beckmann: „Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing gestaltet den Wandel aktiv mit!“

Zum Abschluss überreichte Bürgermeister Michael Beckmann als Zeichen der Anerkennung eine Baumpatenschaft an Referent Simon Hecht – ein symbolischer Dank für seinen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. „Mit dieser Veranstaltung zeigt die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketingverein Winterberg einmal mehr, dass sie den Wandel aktiv mitgestaltet und Unternehmern wertvolle Impulse für die Zukunft gibt. Digitalisierung und KI sind zentrale Themen für die Wettbewerbsfähigkeit des Einzelhandels – und Winterberg ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen“, so Bürgermeister Michael Beckmann abschließend.

Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen unter www.digitalcoachnrw.de und können sich für Coachings und Seminare anmelden.