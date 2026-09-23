Unternehmerfrühstück bringt Medebacher Wirtschaft zusammen

Wirtschaftsförderung lädt Unternehmen aller Branchen und Größen zum Austausch bei Becker 360 am Dienstag, 06.10.2026 ein

Informieren, austauschen und Kontakte knüpfen: Die Wirtschaftsförderung der Hansestadt Medebach lädt auch in diesem Jahr wieder zum Unternehmerfrühstück ein. Gastgeber ist diesmal das Medebacher Unternehmen Becker 360 im Gewerbegebiet Holtischer Weg. Eingeladen sind ausdrücklich Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen.

Das Unternehmerfrühstück beginnt um 7 Uhr und endet gegen 9.30 Uhr. Damit bietet die Wirtschaftsförderung ein kompaktes Veranstaltungsformat am frühen Morgen, bei dem aktuelle Informationen ebenso im Mittelpunkt stehen wie der persönliche Austausch zwischen den heimischen Unternehmen.

Bürgermeister Frank Linnekugel wird über aktuelle Themen und Entwicklungen aus dem Rathaus berichten. Darüber hinaus gibt die Wirtschaftsförderung einen Überblick über Neuigkeiten und Themen, die für die örtlichen Unternehmen von Interesse sind. Ein weiterer Impulsvortrag ergänzt das Programm.

Ein besonderer Programmpunkt ist die anschließende Besichtigung von Becker 360. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei die Gelegenheit, das Unternehmen näher kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

„Neben aktuellen Informationen möchten wir mit dem Unternehmerfrühstück vor allem eine unkomplizierte Plattform für den persönlichen Austausch schaffen. Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen kommen miteinander ins Gespräch, können Erfahrungen teilen und neue Kontakte knüpfen“, erklärt die Wirtschaftsförderung der Hansestadt Medebach.

Entsprechend ist im Programm bewusst ausreichend Zeit für Gespräche und den Austausch untereinander vorgesehen. Das Unternehmerfrühstück soll damit nicht nur informieren, sondern auch die Vernetzung innerhalb des Wirtschaftsstandortes Medebach weiter stärken.

Anmeldungen zum Unternehmerfrühstück sind per E-Mail an c.hast@medebach.de möglich.