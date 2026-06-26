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Unternehmer-Dialog beim Jungunternehmer-Stammtisch: mentale Fitness im Blick

Wirtschaftsförderung lädt für den 8. Juli in die Bu‘ket Bar Winterberg ein.

26. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: WTW

Die Wirtschaftsförderung Winterberg lädt am 8. Juli zum Jungunternehmer-Stammtisch ab 19.30 Uhr in die Bu’ket Bar Winterberg ein. Herzlich willkommen sind alle jungen Unternehmen bzw. junge Unternehmen aus dem Stadtgebiet, also entweder jung am Lebensalter oder jung in der Gründung.

Mit dem Campus Winterberg 842 hat die Wirtschaftsförderung Winterberg ein Angebot geschaffen, welches unter anderem Wissen vermitteln und die Weiterentwicklung fördern soll. Den Auftakt macht ein Vortrag von Chris Kornacker zum Thema „Mentale Fitness für Gründer und junge Unternehmer. Der Geschäftsführer der einladenden WTW, Winfried Borgmann erklärt: „Wer ein Unternehmen führt, gerät schnell in den Modus, immer für andere da zu sein. Der Vortrag soll Anregungen geben, wie Gründerinnen und Gründer auch auf sich selbst achten, ohne dabei an Leistungsfähigkeit zu verlieren.“

Austausch im Mittelpunkt

Getreu dem seit Jahren bestehenden Motto der Unternehmer-Dialogreihe steht auch beim Jungunternehmerstammtisch das Netzwerken und der Austausch im Mittelpunkt. Christine Schulte aus der Wirtschaftsförderung stellt fest: „Wir haben bereits vor drei Jahren diesen Stammtisch ins Leben gerufen und bieten damit eine ungezwungene Atmosphäre, um im Gespräch zu bleiben.“

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich unter www.wirtschaft-winterberg.de

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