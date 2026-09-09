Unternehmensstammtisch der Stadt Arnsberg am 22. September mit Radsport-Profi

Eine Anmeldung zum Stammtisch ist auch weiterhin per Mail an unternehmensstammtisch@arnsberg.de möglich. Die Stadt Arnsberg freut sich auf viele Interessierte und darauf, mit den Unternehmerinnen und Unternehmer persönlich ins Gespräch zu kommen. Auf das Grußwort von Bürgermeister Bittner und den Vortrag von Jens Voigt folgt beim Networking die Gelegenheit für Fragen, Austausch und Kennenlernen.

Fragen, Austausch, Kennenlernen

Die Agenda zum 13. Unternehmensstammtisch der Stadt Arnsberg lautet „Teamgeist aufbauen durch Führung und Motivation“. Zum Treffen im Campus der SWA fragt der Hochleistungssportler Jens Voigt: „Was macht ein Team stark?“, „Was bring Menschen dazu, dann gemeinsam weiterzumachen, wenn es schwierig wird?“ und „Welche Rolle spielen Führung, Motivation und Vertrauen dabei?“ Zur Beantwortung der Fragen nimmt der Radsportler Jens Voigt seine Gäste mit in die Welt des Profi-Radsports und zeigt, was Unternehmen und Teams vom Spitzensport lernen können. Besprochen werden u.a. wie echter Teamgeist entstehen kann, warum Vertrauen und klare Rollen entscheidend sind und was eine gute Führung ausmacht. Dafür liefert Jens Voigt persönliche Geschichten aus der Welt des Radsports und gibt ehrliche Einblicke. Der Profi-Rennradfahrer Jens Voigt kennt die Strategien für Spitzenleistungen und verrät seine Erfolgsgeheimnisse, die von einer außergewöhnlichen Willenskraft, von Leidenschaft und Durchhaltevermögen geprägt sind.

Leidenschaft und Durchhaltevermögen

Der Unternehmensstammtisch der Stadt Arnsberg ist seit dem Jahr 2018 ein erfolgreiches Kommunikationsformat, das in einem professionellen Rahmen zum Austausch von Unternehmerinnen und Unternehmer untereinander sowie mit dem Bürgermeister der Stadt Arnsberg einlädt. Der Stammtisch ergänzt dabei die vielen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zum Austausch mit Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Neben Stammgästen beim Unternehmensstammtisch freut sich die Stadt Arnsberg auch stets über interessierte neue Besucherinnen und Besucher aus dem Kreis der städtischen Unternehmer:innenschaft.